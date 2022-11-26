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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adele, Sylvester Stallone'dan aldığı evi yeniliyor

Kısa bir süre önce Sylvester Stallone'un Beverly Hills'teki lüks malikanesini satın alan Adele, evi baştan aşağı yeniliyor. Mobilyalardan, iç mimarisine kadar evin restorasyon işlemlerini başlatan ünlü şarkıcının, 'Rocky' ve 'Rambo' karakterlerine ait eşyaları evde istemediği ileri sürüldü

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  • Adele, Sylvester Stallone'dan aldığı evi yeniliyor: Ona ait olan eşyaları istemiyorum - Magazin haberleri

    Adele, dünyaca ünlü aktör Sylvester Stallone'un Beverly Hills'teki lüks malikanesini satın almıştı. Tam adı Adele Laurie Blue Adkins olan İngiliz şarkıcının, Stallone'un evi için 58 milyon dolar (Yaklaşık 900 milyon TL) ödediği belirtilmişti.
  • Adele, Sylvester Stallone'dan aldığı evi yeniliyor: Ona ait olan eşyaları istemiyorum - Magazin haberleri

    MALİKANEYİ YENİLİYOR

    Adele, yeni malikanesini tamamen yenileme kararı aldı. Tüm mobilyaları değiştiren şarkıcı, evin içini tamamen kendi zevkine göre dekore ettiriyor.
  • Adele, Sylvester Stallone'dan aldığı evi yeniliyor: Ona ait olan eşyaları istemiyorum - Magazin haberleri

    "O EŞYALARI İSTEMİYORUM"

    Evin yenilenmesi için servet harcayan Adele'in, Stallone için yapılmış bazı özel büstler ve sanat eserlerini de malikaneden çıkardığı öğrenildi. Adele'in, Stallone'un canlandırdığı 'Rocky' ve 'Rambo' karakterlerine ait eşyaları evde istemediği ileri sürüldü.
  • Adele, Sylvester Stallone'dan aldığı evi yeniliyor: Ona ait olan eşyaları istemiyorum - Magazin haberleri

    8 YATAK ODASI VE 12 BANYOSU VAR

    Adele'in satın aldığı lüks malikane 18.587 metre kare. ABD'li mimar Richard Landry tarafından tasarlanan malikanenin, 8 yatak odası ve 12 banyosu bulunuyor.

    1994 yılında inşa edilen ev, 3,5 dönümlük bir arazi üzerinde, oyuncu Lisa Vanderpump ve müzisyen Rod Stewart'ın eskiden ikamet ettiği mahallede yer alıyor.
  • Adele, Sylvester Stallone'dan aldığı evi yeniliyor: Ona ait olan eşyaları istemiyorum - Magazin haberleri

    Gösterişli malikanede sauna, buhar odası, teraslı ofis, 2 ebeveyn banyolu yatak odası, şef mutfağı, spa, havuz ile 2 katlı bir misafirhane de bulunuyor.

    Evde profesyonel bir sinema salonu, spor salonu, sekiz arabalık bir garaj ve hava filtreleme sistemli puro odası da yer alıyor.
  • Adele, Sylvester Stallone'dan aldığı evi yeniliyor: Ona ait olan eşyaları istemiyorum - Magazin haberleri

    DEPREM TEHLİKESİNE KARŞI UYARILMIŞTI

    Ayrıca lüks malikanenin, depremde büyük risk altında olduğu ortaya çıkmıştı. Şarkıcıya, evinin aktif fay hattının üstünde olduğu uyarısı yapılmıştı.

    Kaliforniya Jeolojik Araştırma Birimi'nin 2014 yılında yaptığı çalışmada, bir yamaçta bulunan evin, 7 büyüklüğünde bir deprem üretme kabiliyetine sahip olan söz konusu aktif fayın üstünde olduğu sonucuna varılmıştı.
  • Adele, Sylvester Stallone'dan aldığı evi yeniliyor: Ona ait olan eşyaları istemiyorum - Magazin haberleri

    'Sismik tehlikeler' araştırma bölümü, afet meydana gelirse binaların heyelanla karşı karşıya kalabileceğini ve şehrin doğal manzarasına sahip bölge için endişelerin ortaya çıktığını kaydetmişti. Olası patlamaları önlemek adına eve gaz için özel bir sismik kapatma vanasının takıldığı da söylenmişti.
  • Adele, Sylvester Stallone'dan aldığı evi yeniliyor: Ona ait olan eşyaları istemiyorum - Magazin haberleri

    UZUN SÜRE SATAMAMIŞTI

    Öte yandan 'Rambo' ve 'Rocky' filmlerinin yıldızı Sylvester Stallone, 90'lı yıllarda satın aldığı malikanesini ilk olarak 110 milyon dolara satışa çıkarmış ancak alıcı bulamamıştı.

    75 yaşındaki Stallone, bu durumun üzerine geçtiğimiz yıl mayıs ayında fiyatı 85 milyon dolara indirmişti. Ailesiyle Florida'ya taşınan ünlü aktör, ekim ayında fiyatı 80 milyon dolara düşürmüştü.

    Yine alıcı bulamayan Stallone malikanesini, 58 milyon dolara İngiliz şarkıcı Adele'e satmak durumunda kalmıştı.

    Fotoğraflar: Backgrid UK, Splash News, Instagram

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