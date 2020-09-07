Adem Büyük ayrılmak istiyor

Galatasaray'a geçen yaz transfer olan Adem Büyük sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmak üzere... Mbaye Diagne ve Ryan Babel'in dönüşü, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'nun transferleri üzerine gelecek sezon fazla forma şansı bulamayacağını düşünen tecrübeli golcü Fatih Terim'le bir araya gelerek bu talebini iletti.

Yaşının 33'e geldiğini ve düzenli olarak forma giymek istediğini belirten Adem Büyük'e Terim'in yanıtı ise "Karar senin" oldu. İmparator'dan onay alan Adem Büyük'ün eski kulübü BtcTurk Yeni Malatyaspor'la görüştüğü ve anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

GALATASARAY'IN İMDADINA YETİŞMİŞTİ

Galatasaray'da geçen sezon yaşanan sakatlıklar sonrası ilk 11'e yerleşen Adem Büyük, adeta Fatih Terim'in imdadına yetişmişti. Falcao ve Andone'nin sakatlıkları sonrasında forvetsiz kalan sarı-kırmızılılarda forma giyen 33 yaşındaki golcü Falcao'dan sonra takımın Feghouli'yle birlikte takımın en golcü ismi oldu.