Adile Naşit kaç yaşında öldü? Adile Naşit kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

Onun filmleri, televizyon programları ve tiyatro performansları, Türk halkının gülme ihtiyacını karşılamış ve izleyicilerine unutulmaz anlar yaşatmıştır. Adile Naşit'in sıcacık gülümsemesi ve içten oyunculuğu, Türk halkının yaşamında önemli bir yere sahip olmuş ve onun eserleri, nesiller boyu hatırlanmaya devam etmiştir.

Adile Naşit Kimdir?

Adile Naşit, 17 Haziran 1930'da İstanbul'da dünyaya geldi. Komedyen Komik-i Şehir Naşit ile tiyatro oyuncusu Amelya Hanım'ın kızı olarak dünyaya geldi. Babasının ölümünün ardından okulu bırakan Naşit, 14 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu'na katıldı ve tiyatro kariyerine ilk adımını attı.

REKLAM Tiyatro kariyeri boyunca birçok farklı toplulukta yer aldı ve sahne performanslarıyla dikkat çekti. 1948-1951 arasında Aziz Basmacı ve Vahi Öz ile kurduğu toplulukta çalıştıktan sonra Muammer Karaca Tiyatrosu'nda sahne aldı. Eşi Ziya Keskiner ve abisi Selim Naşit Özcan ile birlikte kurdukları Naşit Tiyatrosu 1961'de dağıldıktan sonra Gazanfer Özcan - Gönül Ülkü tiyatrosunda yer aldı. Sinema kariyerine 1947 yılında Seyfi Havaeri'nin yönettiği Yara filmi ile başlayan Adile Naşit, 1970'lerde sinemada daha aktif hale geldi. Özellikle Hababam Sınıfı serisindeki Hafize Ana karakteri ile tanındı ve bu rolüyle büyük bir üne kavuştu. 1976'da İşte Hayat adlı filmdeki rolü ile Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Ayrıca Uluslararası Sanat Gösterileri'nde tiyatro ve müzikallerde de performans sergiledi. 80'den fazla sinema filminde, birçok dizide ve tiyatro oyununda rol aldı. TRT'de Uykudan Önce programında da yer alan Naşit, "Masalcı Teyze" olarak tüm ülkenin sevgilisi oldu.

Evliliği boyunca iki kez evlenen Naşit'in ilk eşi tiyatro sanatçısı Ziya Keskiner'di. 1983'te Cemal İnce ile gizlice ikinci kez evlendi. Ancak, yaşamı boyunca büyük acılar da yaşadı; 1966'da 16 yaşındaki oğlu Ahmet'i, ardından 1983'te eşi Ziya Keskiner'i kaybetti. Adile Naşit, 11 Aralık 1987'de İstanbul'da, kalın bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Cenaze töreni 13 Aralık 1987'de Şişli Camii'nde gerçekleşti ve İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Kabri, ilk eşi Ziya Keskiner ve oğlu Ahmet Keskiner'in yanında bulunmaktadır. Peki, Adile Naşit ne zaman öldü? Adile Naşit’in hayatı…

REKLAM Adile Naşit’in Hayatı Adile Naşit, Türk tiyatro ve sinema tarihine unutulmaz izler bırakan bir sanatçıdır. Sahne ve ekranlardaki başarılı performanslarıyla milyonların gönlünde taht kuran Naşit, sadece bir oyuncu olarak değil, aynı zamanda toplumun bir parçası olarak da sevildi ve sayıldı. Tiyatro sahnesindeki başarısıyla tanınan Adile Naşit, sinema dünyasına da büyük katkılar sağladı. Hababam Sınıfı filmlerindeki Hafize Ana karakteri, Türk sinemasının unutulmazları arasında yer alırken, birçok komedi filmindeki performanslarıyla da izleyicilerin gönlünde taht kurdu.

Özellikle Türk halkının günlük hayatından kesitleri başarıyla canlandırması ve mizahi yeteneğiyle tanınan Naşit, toplumun her kesiminden insanın sevgisini kazandı. Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasındaki emekleriyle Türk sanatına büyük katkılar sağlayan Adile Naşit, ölümünün ardından bile hatıralarda yaşamaya devam etmektedir. Adile Naşit Kaç Yaşında Öldü? Adile Naşit, Türk tiyatro ve sinemasının sevilen isimlerinden biridir. 1950 yılında tiyatrocu Ziya Keskiner ile evlenmiş ve bu evlilikten Ahmet Keskiner adında bir oğlu olmuştur. Ancak Ahmet Keskiner, 1966 yılında henüz 15 yaşındayken aramızdan ayrılmıştır. Eşi Ziya Keskiner'in 1982 yılında kalp krizi sonucu vefat etmesinin ardından, Naşit, 16 Eylül 1983 tarihinde Cemal İnce ile evlenmiştir.