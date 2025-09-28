Habertürk
Habertürk
        Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 19:27 Güncelleme: 28.09.2025 - 19:27
        Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Adıyaman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Hocaömer Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada bir kişi bıçakla diğeri ise darbedilerek yaralandı.

        Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

