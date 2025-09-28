Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Hocaömer Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada bir kişi bıçakla diğeri ise darbedilerek yaralandı.
Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.