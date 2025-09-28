Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde deprem!

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 12.59'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen depremin, 8,46 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD'DAN YENİ AÇIKLAMA

AFAD, sarsıntının ardından saat 13.12'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca, "Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 12.59’da meydana gelen ve Uşak, Balıkesir, Bursa, Bilecik illerimizde de hissedilen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır." denildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN PAYLAŞIM

İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Kütahya Simav’da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır." ifadelerini kullandı.

"6,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM POTANSİYELİ VAR"

Deprem Bilimci Prof.Dr. Şener Üşümezsoy Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada, "Simav'daki fay bağımsız bir fay gibi davranıyor. Simav şehrinin altında bir düzlem var, o düzlem üzerinde kırılma oluyor. Simav fayı bölgedeki en aktif faylardan biri. Kendi içerisinde bir stres var. Simav'daki fayın uzunluğu iki ayrı fay olarak, kemer gibi yay gibi iki fay var. Bunlar 6,5 gibi bir deprem potansiyelini belirtiyor. Ama iki fay birlikte kırılırsa 6,7 gibi bir depreme dönebilir. Benim beklediğim orada 6,5 büyüklüğünde bir depremdi. 1 buçuk yıldan bu yana belirtiyorum. Buranın riski olduğunu belirtmiştim" dedi.