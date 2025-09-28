Komşusu bıçakladı! Dilara, yüksek sesle müzik kavgasında öldürüldü!

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yüksek sesle müzik kavgasında komşusu Serdar S. (33) tarafından bıçaklanan Dilara Yıldırım (24) hayatını kaybetti. Kavgada, Faruk B. (22) yaralandı.

DHA'nın haberine göre olay, sabaha karşı Gökçebey ilçesi Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Dilara Yıldırım, erkek arkadaşı Faruk B. ile otomobille evlerinin önüne geldi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Burada otomobilden yüksek sesle müzik dinleyip tartışmaya başlayan çifte Yıldırım'ın komşusu B.S. camdan tepki gösterdi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Daha sonra tartışmaya B.S.’nin oğlu Serdar S. de katıldı. Serdar S., mutfaktan aldığı bıçakla sokağa çıktı. Burada tartışma kavgaya dönerken, Serdar S., Dilara Yıldırım ve Faruk B.’yi bıçakladı, otomobilinin lastiklerine de zarar verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Serdar S. jandarmaya teslim oldu. Yaralılardan Dilara Yıldırım kaldırıldığı Gökçebey Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Faruk B.'nin ise Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.