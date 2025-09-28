Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!

        İstanbul Beyoğlu'nda inanılmaz bir olay yaşandı. Kasımpaşa-Hasköy Tüneli girişinin yanındaki dar alana giren bir kişi, 15 metre uzunluğundaki duvarın arasında sıkıştı. İddiaya göre burada günlerce mahsur kalan kişinin sesini duyan vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi. İtfaiye ekiplerinin 6 saatlik operasyonuyla mahsur kalan kişi kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 10:43 Güncelleme: 28.09.2025 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beyoğlu'nda bir kişi, Kasımpaşa-Hasköy Tüneli girişinin yanındaki dar alana girerek 15 metre uzunluğundaki duvarın arasında sıkıştı. İddiaya göre günlerce içeride mahsur kalan kişinin sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine ekipler çalışma başlattı.

        DHA'nın haberine göre duvar arasına giren ekipler, kişiyi çıkaramayınca itfaiye ekibi 15 santimetrelik duvarı deldi.

        Yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucunda açılan delikten içeri giren Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri mahsur kalan kişiyi bulunduğu yerden çıkardı.

        REKLAM

        Sedyeye konulan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, kurtarma operasyonu DHA kamerasına saniye saniye yansıdı.

        Olay, 11 Eylül Perşembe günü saat 08.30 sıralarında Kasımpaşa-Hasköy Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle tünel girişinin yanındaki dar alana girdi.

        Buradan ilerleyen kişi ardından 15 metre uzunluğundaki duvarın arkasına geçti. İddiaya göre içeride günlerce mahsur kaldığı öğrenilen kişi, dışarıya çıkamayınca bağırmaya başladı. O sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaş sesleri duydu.

        REKLAM

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk olarak sesin geldiği yerdeki duvarın bir bölümünü kırdı.

        İçerideki kişinin açılan bölüme gelmemesi üzerine ekipler duvar boyunca takip yaptı. Kişinin içeri tünel girişindeki dar alandan geçerek girdiği tespit edildi.

        İTFAİYE DUVARI DELDİ POLİS ÇIKARDI

        Bunun üzerine Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, dar alandan içeri girerek duvarın arkasına geçti. Mahsur kalan kişiye ulaşan polis ekipleri adamın yarı çıplak, bitkin ve vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri olduğunu gördü. Ancak içerideki kişi bitkin olması ve alanın dar olması nedeniyle dışarı çıkarılamadı. Kişinin bulunduğu yerden çıkarılması için itfaiye ekipleri, darbeli matkapla duvarı delmeye başladı. Yaklaşık 15 santimetre kalınlığındaki duvarı bir süre matkapla delen, ardından da beton kesme aletiyle çalışma yapan itfaiye ekibi, demirleri de keserek balyozla duvarı yıktı.

        6 SAAT SÜREN OPERASYONLA KURTARILDI

        Açılan bölümden içeri giren Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, mahsur kalan kişinin yanına ulaşarak bulunduğu yerden ekiplerin yardımıyla dışarı çıkarıldı.Önce boyunluk takılan adam, sedyeye alınarak ambulansa konuldu. Ardından da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 6 saat süren operasyon DHA kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Kırşehir'de aile faciası!
        Kırşehir'de aile faciası!
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Marmara'da korkutan araştırma
        Marmara'da korkutan araştırma
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi