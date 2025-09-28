İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!

Beyoğlu'nda bir kişi, Kasımpaşa-Hasköy Tüneli girişinin yanındaki dar alana girerek 15 metre uzunluğundaki duvarın arasında sıkıştı. İddiaya göre günlerce içeride mahsur kalan kişinin sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine ekipler çalışma başlattı.

DHA'nın haberine göre duvar arasına giren ekipler, kişiyi çıkaramayınca itfaiye ekibi 15 santimetrelik duvarı deldi.

Yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucunda açılan delikten içeri giren Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri mahsur kalan kişiyi bulunduğu yerden çıkardı.

Sedyeye konulan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, kurtarma operasyonu DHA kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 11 Eylül Perşembe günü saat 08.30 sıralarında Kasımpaşa-Hasköy Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle tünel girişinin yanındaki dar alana girdi.

Buradan ilerleyen kişi ardından 15 metre uzunluğundaki duvarın arkasına geçti. İddiaya göre içeride günlerce mahsur kaldığı öğrenilen kişi, dışarıya çıkamayınca bağırmaya başladı. O sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaş sesleri duydu.