'Hababam Sınıfı'nın 'Hayta İsmail'i Ahmet Arıman: Askerdeyken rol aldım

Ahmet Arıman, Ertem Eğilmez'in kendisine; "Bu filmde lakap almanın değerinin ne kadar önemli olduğunu yıllar sonra anlayacaksın" dediğini de belirtti. Eğilmez ile ilgili; "Çalışması hem en zor, hem de en kolay insanıydı" diyen Ahmet Arıman; "İşine duyduğu saygıyı herkesten beklerdi ki ortaya iyi bir iş çıksın. Tarık Akan, Ayşen Gruda ve Halit Akçatepe fark etmez sete 5 dakika geç kalana tepkisini gösterirdi. Amatör oyuncularla başrol oyuncularını birbirinden ayırmazdı" ifadelerini kullandı.