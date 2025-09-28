Habertürk
        Metin Akpınar, ortaya çıktı - Magazin haberleri

        Metin Akpınar, ortaya çıktı

        İkiz kızları; Duygu Nebioğlu ile Sevgi Katkıcı'nın 35 yıl sonra ünlü sanatçıya babalık davası açmasıyla çalkantılı iki yıl geçiren Metin Akpınar, aylar sonra ortaya çıktı

        Giriş: 28.09.2025 - 15:28 Güncelleme: 28.09.2025 - 15:28
        Ortaya çıktı
        Metin Akpınar, ikiz kızları Duygu Nebioğlu ile Sevgi Katkıcı'nın 35 yıl sonra ünlü sanatçıya babalık davası açmasıyla çalkantılı iki yıl geçirdi. DNA testlerinde kaza Nebioğlu ile Katkıcı'nın çocukları olduğu kanıtlanınca her ikisi de Akpınar'ın yasal varisleri olmuştu.

        10 yıldır haberi var
        Yaşanan çalkantılı sürecin ardından Metin Akpınar, adeta ortadan kayboldu. Ne yeni bir proje, ne bir röportaj ne de bir davet... Sanatçının son dönemdeki en belirgin tavrı, kamuoyundan uzak kalmak oldu.

        Zaman zaman sosyal medyada ve internet aramalarında sanatçının sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlar ortaya atılsa da, edinilen bilgiler Akpınar'ın ileri yaşına rağmen sağlık durumunun iyi olduğu yönünde.

        Metin Akpınar'ın aylardır, gözlerden uzak bir yaşamı, kadim dostu Emel Sayın ile yediği yemekle son buldu. Akpınar ile Emel Sayın, eski günleri yâd ederken bir hayli keyifli zaman geçirdi. Usta sanatçının yeniden ne zaman kameralar karşısına geçeceği ve sanat dünyasına döneceği merakla bekleniyor.

