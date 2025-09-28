Süleyman Hurma'dan sert sözler: Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil!

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, HT Spor ekranlarındaki HT Skor programına konuk oldu ve canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

🔹 "Bu şartlarda sağlıklı bir lig oynanması mümkün değil."

🔹 "Fatih Tekke, doğru bir duruş sergiledi."

🔹 "Hakem konusunda artık bir şeylerin yapılması gerekiyor."



F. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

İşte Hurma'nın açıklamaları:

"BU ŞARTLAR ALTINDA SAĞLIKLI LİG OYNANAMASI MÜNKÜN DEĞİL"

"Pozisyonu herkesin değerlendirdiği gibi değerlendiriyorum. Burada önemli olan, o pozisyon, attığımız goldeki ofsaytın ne olduğu ile ilgili değil. Asıl önemli olan, üzülerek söylüyorum ki, yıllardır bu böyleydi ama son 3-4 yıldır büyük takımlarımızın yarattığı ortam yüzünden futbol oynanamaz hale geldi. Hiç kimsenin bu baskı altında sağlıklı karar verme imkanı yok! Ortada bir adaletsizlik varsa, bunun da bir müşterisi var demektir. Bu müşterinin kim olduğuna karar vermemiz lazım. Her maçta, devre arasında, sonunda, haklı, haksız, bir taç, bir faul için bile ortalığı ayağa kaldıranlar, üzülerek söylüyorum, büyük takımlarımız bir ordu kurmuş ve bununla saldırıyorlar. Bu şartlar altında sağlıklı lig oynanması mümkün değil."

"DÜNYANIN EN DENGESİZ LİGİ"

"İşin ekonomik tarafında, dünyanın en dengesiz ligi! Bir takımın bütçesi 500 milyon euro, diğer takımın bütçesi 7-8 milyon euro olmaz! Dünyanın her yerinde büyük takımlar var, bizim ülkemizde de var ve biz de gereken saygı ve sevgiyi gösteriyoruz. Ama artık konu, bu sevgi ve saygı meselesini geçti ve başka bir yere geldi. Her şeyi istiyorlar! Biraz işler aksi gitti mi, başka şeyler yapıyorlar. Bu lig oynanamaz hale geldi. Seyirci bıraktı ligi. Dün Trabzonspor'un 2 bin taraftarı vardı, Trabzonspor o stadyumu defalarca doldurdu. Hepimizin yapması gereken önemli şeyler var. Kendi üzerime düşeni, bana uyan Anadolu takımları ile yapacağım."

"FATİH TEKKE ONURLU BİR KARDEŞİMİZ" "Fatih Tekke, onurlu bir kardeşimiz. Bir spor adamının yapması gerekeni yaptı. Bakın altına yapılan yorumlara ve yazılanlara! Onurlu bir davranışı onurlandıracağımıza, onursuzluğu onurlandırmaya çalışıyoruz! O teknik adamın yaptığı doğru davranışı onurlandırmazsak bir başkası bunu yapar mı? Sonra da iyi her şeyi yok ediyoruz ve kötülükle baş başa kalıyoruz. Kendi cehennemimiz oluşuyor! Bunu anlamak zorundayız!" "BU KADAR OLMAZ!" "Bu kadar yozlaşmış olamayız! Birilerinin buna artık bir şeyler söylemesi gerekiyor, mutlaka söylemesi gerekiyor. Büyük takımlara karşı oynadığımızda kazansak da kaybetsek de başımız belada. Kazanıyoruz, "Teşvik aldılar, şöyle yaptılar." Kaybediyoruz, "Onlar zaten arkadaşlar, yemek yemişlerdi, başka bir şey yapmışlardı!" "İNSANLAR BİLMİYOR" "Bunlar kendi aralarındaki rekabet için bunu yapıyorlar ama futbolun asıl sorunları konuşulmuyor! Konuşsun istediğimiz insanlar bunu bilmiyor! Yapmak istediğimiz tek şey ona yüklenelim, buna yüklenelim, ona saldıralım, herkesi manipüle edelim ve kazanalım. Hırsız gibi kazanmanın hiç kimseye bir faydası yok ve olmayacak da!"