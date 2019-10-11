Zabıta ekipleri marketleri denetledi

Adıyaman’ın Kahta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli hizmet alması amacıyla, ilçede faaliyet gösteren marketlere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Marketlere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde genel temizliğin normlara uygun olup olmadığını, çalışma belgelerinin olup olmadığını, evraklarının işyeri açma ve çalıştırma yönetmeliğine uygunluğunu, hijyen ve steril koşullara uygunluğu ile müşterilere karşı tutum ve davranışları açısından bir dizi kontrol gerçekleştirdi.

Denetimlerde her ayrıntıyı titizlikle inceleyen zabıta ekipleri, işyeri sahiplerini dikkat etmesi gereken konular hakkında uyardı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, denetimlerde temizlik ve halk sağlığına önem veren işyeri sahiplerine de teşekkür ederek, “Kahta Belediyesi olarak, halkımızın sağlığını tehlikeye atacak her türlü olumsuzlukların takipçisi olacağız.

Zabıta ekiplerimizce kontrollerimiz aralıksız devam edecektir. Halk sağlığı bizim için birinci sırada gelmektedir. Temizlik ve sağlığa uygunluk konusunda hiç taviz vermeden istenilen seviyeye getirilmesi halkımızın daha temiz ve güzel ortamda gönül rahatlığıyla hizmet almalarını sağlanması amaçlanmaktadır" diye konuştu.

ADIYAMAN 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:04

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