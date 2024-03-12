Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Çelikhan'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" kutlandı

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 15:47 Güncelleme: 12.03.2024 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çelikhan'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

        Çelikhan Ortaokulu Konferans Salonu'ndaki etkinlikte saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

        Programda kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar tarafından verildi.

        Törene İlçe Emniyet Amiri Mehmet Yıldırım, Pınarbaşı Beldesi Belediye Başkanı Mahmut Alan, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Boeing'e karşı ifade veren eski çalışanı ölü bulundu
        Boeing'e karşı ifade veren eski çalışanı ölü bulundu
        Uyarıları dikkate almamış!
        Uyarıları dikkate almamış!
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan BM'de "İsrail" protestosu
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan BM'de "İsrail" protestosu
        İzleyen dehşete düştü! Milyonların izlediği görüntü gerçek mi?
        İzleyen dehşete düştü! Milyonların izlediği görüntü gerçek mi?
        Haftada 3 kez 5 bin adım yaşam süresini 3 yıl uzatıyor!
        Haftada 3 kez 5 bin adım yaşam süresini 3 yıl uzatıyor!
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Şener Şen'e destek verdi
        Şener Şen'e destek verdi
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Rusya'dan, Britanya'yla balıkçılık anlaşmasına son
        Rusya'dan, Britanya'yla balıkçılık anlaşmasına son
        Diş hekimi başından vurulup öldürülmüştü! Eşi ve 1 kişi tutuklandı!
        Diş hekimi başından vurulup öldürülmüştü! Eşi ve 1 kişi tutuklandı!
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Ukraynalı eş boşanmak istemişti! Falçatalı dehşette karar!
        Ukraynalı eş boşanmak istemişti! Falçatalı dehşette karar!
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?
        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?
        Formula 1'de yüksek gerilim!
        Formula 1'de yüksek gerilim!
        Firari anne ve oğlu için iade talepnamesi!
        Firari anne ve oğlu için iade talepnamesi!
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Para mutluluk getirir mi?
        Para mutluluk getirir mi?
        Kadına 'annelik cezası' erkeğe kariyer
        Kadına 'annelik cezası' erkeğe kariyer

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da tartıştığı eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
        Adıyaman'da tartıştığı eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Adıyaman'da refüje çıkan pikaptaki 3 kişi yaralandı
        Adıyaman'da refüje çıkan pikaptaki 3 kişi yaralandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı