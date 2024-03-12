Çelikhan'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" kutlandı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.
Çelikhan Ortaokulu Konferans Salonu'ndaki etkinlikte saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.
Programda kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar tarafından verildi.
Törene İlçe Emniyet Amiri Mehmet Yıldırım, Pınarbaşı Beldesi Belediye Başkanı Mahmut Alan, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.
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