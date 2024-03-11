Adıyaman'da refüje çıkan pikaptaki 3 kişi yaralandı
Adıyaman'da refüje çıkan pikaptaki 3 kişi yaralandı.
Adıyaman'da refüje çıkan pikaptaki 3 kişi yaralandı.
Hacı Yusuf G. idaresindeki 72 ABF 586 plakalı pikap, Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.
Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki 2 kişi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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