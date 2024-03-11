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        Adıyaman'da refüje çıkan pikaptaki 3 kişi yaralandı

        Adıyaman'da refüje çıkan pikaptaki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 15:40 Güncelleme: 11.03.2024 - 15:44
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        Adıyaman'da refüje çıkan pikaptaki 3 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da refüje çıkan pikaptaki 3 kişi yaralandı.

        Hacı Yusuf G. idaresindeki 72 ABF 586 plakalı pikap, Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

        Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki 2 kişi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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