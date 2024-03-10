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        Adıyaman'da ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        Adıyaman'da ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 09:09 Güncelleme: 10.03.2024 - 09:09
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        Adıyaman'da ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
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        Adıyaman'da ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalındaki bir bağ evinde ruhsatsız tabanca ile av tüfeği olduğu bilgisini aldı.

        Ekipler, adreste yaptıkları aramada, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 74 mermi, 32 fişek ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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