Adıyaman'da ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Adıyaman'da ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Adıyaman'da ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalındaki bir bağ evinde ruhsatsız tabanca ile av tüfeği olduğu bilgisini aldı.
Ekipler, adreste yaptıkları aramada, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 74 mermi, 32 fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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