Adıyaman'da ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalındaki bir bağ evinde ruhsatsız tabanca ile av tüfeği olduğu bilgisini aldı.

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