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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın'dan Adıyaman'da esnafı ziyareti

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde esnafla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 22:10 Güncelleme: 07.03.2024 - 23:17
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın'dan Adıyaman'da esnafı ziyareti
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde esnafla buluştu.

        Bakan Yardımcısı Aydın, Çelikhan ilçesindeki esnafı ziyaret ederek onlarla bir süre sohbet etti.

        Daha sonra Aydın, burada gazetecilere, ilçede yapılan yatırımları değerlendirdi.

        İlçenin gelir kaynağı olan sarmalık kıyılmış tütünde kooperatifleşme yaptıklarını belirten Aydın, "Biz ilçenin problemlerinin çoğunu çözdük. Bundan sonraki problemleri de çözeceğiz. Çelikhan ve Adıyaman halkının yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. İlçenin tek gelir kaynağı olan tütünü belli bir mesafeye getirdik. İlk defa kıyılmış tütünle ilgili yasal bir mevzuat getirdik ve kooperatifleştirdik." dedi.

        Aydın'a, ziyaretlerinde AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan ve AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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