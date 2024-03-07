Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın Gölbaşı'nı ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine ziyarette bulundu.

Bakan Yardımcısı Aydın, AK Parti Gölbaşı Seçim İrtibat Bürosu’nu ziyaret ederek burada partililerle bir süre sohbet etti.

Daha sonra AK Parti Balkar Beldesi Seçim İrtibat Bürosu’nu ziyaret eden Aydın, burada da partililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ahmet Aydın’a ziyaretlerinde AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu eşlik etti.