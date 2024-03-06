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        Adıyaman'da 145 internet sitesine erişim engellendi

        Adıyaman'da, yasa dışı yayın yaptıkları gerekçesiyle 145 internet sitesi ile terör propagandası yapan 33 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 15:03 Güncelleme: 06.03.2024 - 15:03
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        Adıyaman'da 145 internet sitesine erişim engellendi
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        Adıyaman'da, yasa dışı yayın yaptıkları gerekçesiyle 145 internet sitesi ile terör propagandası yapan 33 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda 1-6 Mart tarihleri arasında dolandırıcılık amaçlı kullanılan, yasa dışı bahis oynatılan, müstehcenlik içeren, sağlık için tehlikeli madde temin edilen, dezenformasyon ve terör propagandası içerikli internet siteleri ve sosyal medya hesapları incelendi.

        Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca alınan idari tedbir kararı gereği yasa dışı yayın yaptıkları gerekçesiyle 145 internet sitesi ile terör propagandası yapan 33 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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