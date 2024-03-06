Adıyaman'da şarampole devrilen aracın sürücüsü yaralandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Akpınar Köyünde İlhan Yıldırım idaresindeki 02 EC 306 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı.
Kazada yaralanan sürücü Yıldırım, ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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