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        Adıyaman'da şarampole devrilen aracın sürücüsü yaralandı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 08:46 Güncelleme: 06.03.2024 - 08:48
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        Adıyaman'da şarampole devrilen aracın sürücüsü yaralandı
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        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Akpınar Köyünde İlhan Yıldırım idaresindeki 02 EC 306 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı.

        Kazada yaralanan sürücü Yıldırım, ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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