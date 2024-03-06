Barışmayan sevgilisini boynundan vurdu!
Adana'da, tam bir dehşet yaşandı. Barışma teklifini reddeden eski kız arkadaşı 25 yaşındaki Tülay T.'yi, boynundan tabancayla vuran 35 yaşındaki Cengiz Köse, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Köse'nin ifadesinde, "Eve gelip, tabancamdaki mermileri boşalttım. Temizlik yapacaktım. Silah kazara ateş aldı, pişmanım" dediği öğrenildi
Adana'da olay, önceki gün öğle saatlerinde, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Tülay T. (25), bir süre önce sevgilisi Cengiz Köse’den (35) ayrıldı.
SOKAKTA İKNA ETMEYE ÇALIŞTI
DHA'da yer alan habere göre durumu kabullenemeyen Cengiz Köse, sokakta karşılaştığı Tülay T.’yi yeniden barışmak için ikna etmeye çalıştı.
GENÇ KADIN GİDERKEN KURŞUN YAĞDIRDI
Teklifi reddeden Tülay T., arkasını dönüp giderken silahlı saldırıya uğradı. Cengiz Köse’nin tabancayla ateş ettiği Tülay T., boynuna isabet eden kurşunla yaralandı.
HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Cengiz Köse, Tülay T.’yi otomobiliyle yakındaki tıp merkezine götürdü. Tülay T., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Cengiz Köse ise tıp merkezine çağrılan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cengiz Köse, adliyeye sevk edildi. Tülay T.’nin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.
"SİLAH KAZARA ATEŞ ALDI"
Köse, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Köse’nin ifadesinde, “Eve gelip, tabancamdaki mermileri boşalttım. Temizlik yapacaktım. Silah kazara ateş aldı, pişmanım” dediği öğrenildi.
"BİLEREK ATEŞ ETTİ"
Hastanede tedavisi süren Tülay Taşkırmaz ise polise verdiği ifadesinde, barışmak istemediği için Köse'nin kendisine bilerek ateş ettiğini söyledi.