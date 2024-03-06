Barışmayan sevgilisini boynundan vurdu!

Adana'da olay, önceki gün öğle saatlerinde, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Tülay T. (25), bir süre önce sevgilisi Cengiz Köse’den (35) ayrıldı.

DHA'da yer alan habere göre durumu kabullenemeyen Cengiz Köse, sokakta karşılaştığı Tülay T.’yi yeniden barışmak için ikna etmeye çalıştı.

Teklifi reddeden Tülay T., arkasını dönüp giderken silahlı saldırıya uğradı. Cengiz Köse’nin tabancayla ateş ettiği Tülay T., boynuna isabet eden kurşunla yaralandı.

ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cengiz Köse ise tıp merkezine çağrılan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cengiz Köse, adliyeye sevk edildi. Tülay T.’nin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

"SİLAH KAZARA ATEŞ ALDI"

Köse, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Köse’nin ifadesinde, “Eve gelip, tabancamdaki mermileri boşalttım. Temizlik yapacaktım. Silah kazara ateş aldı, pişmanım” dediği öğrenildi.

"BİLEREK ATEŞ ETTİ"

Hastanede tedavisi süren Tülay Taşkırmaz ise polise verdiği ifadesinde, barışmak istemediği için Köse'nin kendisine bilerek ateş ettiğini söyledi.