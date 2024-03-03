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        Adıyaman'da yaşlı adam asansörde ölü bulundu

        Adıyaman'da yaşlı adam bir binadaki asansör içerisinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 14:59 Güncelleme: 03.03.2024 - 15:14
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        Adıyaman'da yaşlı adam asansörde ölü bulundu
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        Adıyaman'da yaşlı adam bir binadaki asansör içerisinde ölü bulundu.

        Siteler Mahallesi'ndeki 4 katlı binada "şüpheli ölüm" ihbarında bulunulması üzerine polis ve sağlık ekipleri söz konusu adrese gitti.

        Adreste inceleme yapan ekipler, bina asansöründe Mehmet Rençber'i (72) asansör içerisinde hareketsiz halde buldu.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Rençber'in öldüğü belirlendi.

        Olay yerine gelen savcının talimatıyla cenaze, otopsisi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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