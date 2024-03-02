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        Ticaret Bakanı Bolat, Adıyaman'da partililerle buluştu:

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'deki gelişme, büyümeyi ülkelerin gördüğünü, son 9 ayda 100'e yakın bakan ve meslektaşıyla görüştüğünü, hepsinin Türkiye'nin gücüne, liderine karşı çok büyük saygısının olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 14:58 Güncelleme: 02.03.2024 - 14:59
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        Ticaret Bakanı Bolat, Adıyaman'da partililerle buluştu:
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        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'deki gelişme, büyümeyi ülkelerin gördüğünü, son 9 ayda 100'e yakın bakan ve meslektaşıyla görüştüğünü, hepsinin Türkiye'nin gücüne, liderine karşı çok büyük saygısının olduğunu belirtti.

        Bolat, Atatürk Bulvarı üzerindeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde partililerle bir araya geldi.

        Burada partililere seslenen Bolat, deprem bölgesindeki büyük emekleri olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un seçileceğine ve Adıyamanlıların başkan adayı Ziya Polat'a 31 Mart akşamı hizmet fırsatı vereceğine gönülden inandıklarını vurguladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibinin ülke için gece-gündüz çalıştığını ifade eden Bolat, "Keyifçi, kibirli bir ekip değil. Başkaları gibi yan gelip yatan, halkına tepeden bakan, çalışmayan, tembel, kibirli insanlar Cumhur İttifakı'nda yer alamaz. Cumhurbaşkanımız da asla öyle kişilere müsaade etmez." dedi.

        Bolat, ekonomiye 104 milyar dolar maliyet çıkaran "asrın felaketi"nin yaralarının hızla sarıldığına işaret ederek, 2-3 yılda yaşanabilir, güzel yerleşim yerlerine kavuşulacağını dile getirdi.

        AK Parti'nin 21 yıl boyunca sel, yangın, depremlerin yaşandığı alanları ayağa kaldırdığına işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

        "Bu defa felaket çok yaygındı, Türkiye'nin yüzde 13-14'ünü kapsayan çok büyük bir felaketti. Buna rağmen başka ülkelerin hayranlığını uyandırırcasına bu felaketin altından çok hızlı şekilde kalkabiliyoruz. Çok ciddi yol aldık ve inşallah kalan yolu da hızla tamamlayacağız. Tarihimizde ilk defa milli gelirimiz 1 trilyon 119 milyar dolara yükseldi, kişi başına milli gelir 13 bin 110 doları aştı. Yine hazirandan bu yana olduğu gibi şubat ayında da Cumhuriyet tahinin en yüksek ihracat rakamını açıklamak nasip oldu. İhracatımız 21 milyar 100 milyon dolar. İthalatımızda da yüzde 8,5 civarında bir gerilemeyi başardık, dış ticaret açığımız yüzde 43 azaldı. Bunun anlamı daha çok üretiyoruz, bu ihracat yaptığımız mal ve hizmetlerinin üretimi milli gelir anlamına geliyor, daha fazla döviz geliyor. İhracat yapmak yatırım, üretim, döviz ve istihdam demek."

        Bolat, 31 Mart'taki yerel seçimlere az bir süre kaldığını, seçim akşamına kadar durmayacaklarını ve çalışacaklarına işaret etti.

        Türkiye'de 21 yıldır istikrarın olduğuna dikkati çeken Bolat, şöyle devam etti:

        "Türkiye'de gelişme, büyüme var ve ülkeler bunu görüyor. 9 ayda 100'e yakın yabancı bakan, meslektaşlarımla görüştüm ve hepsinin Türkiye'ye, gücüne, lideri Cumhurbaşkanı'mıza karşı çok büyük bir saygınlık, saygı ve itibarı var. Dışarıda bu durumlar daha iyi görünüyor. İçeride de Allah'ın izniyle sizler var oldukça, bu istikrar, iktidar devam edecek. Mahalli seçimlerde de çok başarılı neticeler alacağız. Adıyaman'da ve ilçelerinde inşallah tulum çıkaracağız."

        Bolat ve beraberindekiler, daha sonra Şahinbey Çarşısı'nı ziyaret etti, konteynerlerde faaliyet gösteren esnafla görüştü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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