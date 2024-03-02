Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şubat ayı dış ticaret verilerini açıkladı: (2)

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Şubat sonu cari açığı 13 Nisan'da açıklanacak. 13 Nisan'da da inşallah, 30 milyar doların biraz üzerine cari açığımız gerilemiş olacak. Bunun anlamı şu; dövize ihtiyaç noktasında bir baskı ortadan kalkacak. Döviz kuruna olan baskı da azalacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 14:12 Güncelleme: 02.03.2024 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şubat ayı dış ticaret verilerini açıkladı: (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Şubat sonu cari açığı 13 Nisan'da açıklanacak. 13 Nisan'da da inşallah, 30 milyar doların biraz üzerine cari açığımız gerilemiş olacak. Bunun anlamı şu; dövize ihtiyaç noktasında bir baskı ortadan kalkacak. Döviz kuruna olan baskı da azalacak." dedi.

        Bolat, Adıyaman'da bir otelde düzenlenen şubat ayına ilişkin dış ticaret verilerinin açıklandığı toplantıda, depremden etkilenen Adıyaman'daki esnafa Halkbank üzerinden 1 yıl içinde 937 milyon lira, deprem illerinde ise toplam 6,7 milyar lira kredi kullandırıldığını söyledi. Bolat, Türk Eximbank tarafından da Adıyamanlı ihracatçılara kredi vermeye devam ettiklerini belirtti.

        Türkiye'nin 2023'ü yüzde 4,5'lik reel büyüme ile kapattığını anımsatan Bolat, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık tarihinde ilk defa 1 trilyon dolarlık barajı geçerek, 1 trilyon 119 milyar dolar milli gelire ulaştık. Kişi başına milli gelirde de yine Cumhuriyet tarihimizin en yüksek rakamı olan 13 bin 110 dolara ulaştık." dedi.

        Bolat, Türkiye'nin büyüme performansı ile Avrupa Birliği ülkeleri içinde birinci, OECD ülkeleri içinde ikinci, G-20 ülkeleri içinde ise 4. sırada olduğuna dikkati çekti. Deprem nedeniyle 6 milyar dolarlık net bir ihracat kaybı olduğuna da işaret eden Bolat, "Bu olmasaydı geçen yılı 262 milyar dolar ihracatla kapatabilecektik." diye konuştu.

        Hükumet olarak dış ticaretteki başarılı tabloyu devam ettirmekte kararlı olduklarını vurgulayan Bolat, ihracat ve ithalatın etkin, hızlı ve kanunlara uygun şekilde yapılmasını sağlama noktasında 7 gün 24 saat çalıştıklarının altını çizdi.

        Yıllıklandırılmış dış ticaret rakamları hakkında da bilgi veren Bolat, yıllıklandırılmış dış ticaret açığının şubat sonu itibarıyla 93 milyar dolar olduğunu söyledi. Bolat, "Bu seviyeye mayıs ayındaki 122 milyar dolardan geldik. 9 ayda dış ticaret açığımızı yaklaşık 29 milyar dolar azalttık. İhracatın ithalatı karşılama oranı 67,5'ten yüzde 73,6’ya yükseldi." dedi.

        Geçen yılın mayıs ayında 60,2 milyar dolar seviyesinde olan cari açığın, aralık sonunda 45,2 milyar dolara gerilediğini hatırlatan Bolat, "13 Mart'ta cari açığı Merkez Bankası açıklayacak. Allah'ın izniyle 40 milyar doların altına geleceğiz. Ocak cari işlemler tablosu açıklandığında, 38-39 milyar dolarları görebileceğiz. Şubat sonu cari açığı da 13 Nisan'da açıklanacak. 13 Nisan'da da inşallah, 30 milyar doların biraz üzerine cari açığımız gerilemiş olacak. Bunun anlamı şu; dövize ihtiyaç noktasında bir baskı ortadan kalkacak. Döviz kuruna olan baskı da azalacak." diye konuştu.

        - "İngiltere ile müjdeli bir gelişmeyi duyuracağız"

        Bolat, yaklaşık 10 gün sonra Almanya ve İngiltere'de önemli temaslar yapacaklarının bilgisini vererek, "İngiltere ile müjdeli bir gelişmenin de kamuoyuna duyurusunu yapacağız." ifadesini kullandı.

        Dünyanın her tarafına ihracat yaptıklarını bildiren Bolat, yılın ilk iki ayında motorlu kara taşıtlarında 5 milyar dolarlık ihracat yapıldığını kaydetti.

        - Altın ithalatı azaldı

        Bolat, makine ihracatının iyi gittiğini belirterek, "Avrupa Birliği'nde (AB) 27 ülkenin ithalatı geçen yıl yüzde 16 düştü. Buna rağmen AB'ye ihracatımızı artırmayı başardık. İthalatta da alınan tedbirlerin etkisiyle ilk iki ayda altın ithalatı yüzde 75,5 azalışla 2,2 milyar dolar seviyesinde tutuldu. Enerji ithalatımızda yüzde 20'lik bir azalışla 12,5 milyar dolar oldu. Motorlu kara taşıtları ithalatımız ise 4,7 milyar dolara geriledi." değerlendirmesinde bulundu.

        Türk lirası ile yapılan ithalatın sevindirici olduğunu belirten Bolat, bu kalemin yüzde 38’lik artışla 151 milyar liraya ulaştığını söyledi.

        Türkiye’nin AB’ye 17,1 milyar dolarlık ihracat yaptığını, AB’den ise 17,2 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdiğini ifade eden Bolat, AB ile Türkiye arasındaki ticaretin dengeli olduğuna vurgu yaptı.

        Bolat, hizmetler sektörünün de cari işlemler açığının kapanmasına katkı veren önemli bir sektör olduğunu bildirdi. Hizmetler sektöründe bu yılki ihracat hedefinin 110 miyar dolar olduğunu anımsatan Bolat, bakanlık bütçesinin yüzde 60’ını ihracatçılara verdiklerini söyledi.

        Bakan Bolat, göreve geldiklerinden bu yana Türk Eximbank’ın sermayesinin 3 defa artırıldığına vurgu yaparak, "Eximbank geçen yıl ihracata 42 milyar dolarlık kredi desteği ve sigorta desteği sağlamıştı. Bu yılki hedefi 50 milyar dolar." dedi.

        - Türk Eximbank'ın sermayesi artırıldı

        Bolat, İhracatı Geliştirme AŞ'nin (İGE) ihracatçılara 65 milyar lira kefalet sağladığını belirterek, geçen ayın ortasında Hazine ve Maliye Bakanlığının desteği ile Türk Eximbankın sermayesinin 11,8 milyar lira artırıldığını anımsattı. Bolat, söz konusu sermaye artırımının ihracatçılar için 120 milyar liralık finansman imkanı anlamına geldiğine işaret etti.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ise ihracatçılar için reeskont kredisini 3 milyar 50 milyon liraya yani 10 katına çıkarttığına işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

        "Kurumlar vergisi ihracatçılar için 5 puan indirildi. Yeşil ekonomiye uyum paketi çerçevesinde ihracatçılarımıza yönelik 5 yıl süresince, danışmanlık hizmetleri almaları için firma başına 10 milyon liraya kadar yeşil mutabakata uyum proje desteği kararı çıktı ve uygulanmaya başlandı. İhracatımızı yüksek teknolojili düzeylere çıkarma hedefindeyiz. İnovasyon, yatırım, üretim, katma değer, marka gibi katma değeri artıran unsurların yer aldığı ihracatı başarmaya kararlıyız."

        (Bitti)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bisikletiyle gidiyordu! Kadın cesediyle karşılaştı!
        Bisikletiyle gidiyordu! Kadın cesediyle karşılaştı!
        Köprüde kalan TIR'ın şoförü, film gibi operasyonla kurtarıldı
        Köprüde kalan TIR'ın şoförü, film gibi operasyonla kurtarıldı
        Naci Görür ve Ahmet Ercan arasında İstanbul depremi polemiği!
        Naci Görür ve Ahmet Ercan arasında İstanbul depremi polemiği!
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        İsmail Kartal'ın Hatayspor 11'i
        İsmail Kartal'ın Hatayspor 11'i
        Yolcudan doktora yumruk!
        Yolcudan doktora yumruk!
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        Beraat ettiği davada müebbet aldı!
        Beraat ettiği davada müebbet aldı!
        Gazze’deki çocuklar için çağrı
        Gazze’deki çocuklar için çağrı
        İngiliz Kraliyet Ailesi'nde şüpheli ölüm
        İngiliz Kraliyet Ailesi'nde şüpheli ölüm
        Sıra dışı konsept gündem oldu! Bu kafeye girişin tek şartı var
        Sıra dışı konsept gündem oldu! Bu kafeye girişin tek şartı var
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        Nvidia'nın piyasa değeri 2 trilyon doları aştı
        Nvidia'nın piyasa değeri 2 trilyon doları aştı
        Son karar Amartey!
        Son karar Amartey!
        Kırmızı bültene ret, tutukluluğa devam
        Kırmızı bültene ret, tutukluluğa devam
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Çelikhan'da otomobilin duvara çarpması sonucu bir kişi yaralandı
        Çelikhan'da otomobilin duvara çarpması sonucu bir kişi yaralandı
        Adıyaman'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
        Adıyaman'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
        TİM Başkanı Gültepe şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi:
        TİM Başkanı Gültepe şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi:
        Ticaret Bakanı Bolat, Adıyaman Valiliği'ni ziyaret etti
        Ticaret Bakanı Bolat, Adıyaman Valiliği'ni ziyaret etti
        Adıyaman'da depremzede öğrenciler için gezi düzenlendi
        Adıyaman'da depremzede öğrenciler için gezi düzenlendi
        HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Sağlam, Adıyaman'da partisinin seçim koordinas...
        HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Sağlam, Adıyaman'da partisinin seçim koordinas...