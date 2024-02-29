HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Sağlam, Adıyaman'da partisinin seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı

HÜDA PAR Genel Başkan Vekili İshak Sağlam, Adıyaman’ın Kahta ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.

Sağlam ve beraberindekiler, Kahta İlçesi El Kahtavi Caddesi’nde ilçe belediye başkan adayları Adem Yavuz’un seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı.

Sağlam, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl bu zamanlar Kahramanmaraş merkezli depremlerde birçok kişinin Adıyaman ve çevre illerde hayatını kaybetmesinin acısını halen yaşadıklarını dile getirdi.

Gazze ve Filistin’de yaşanan insanlık dramından duyduğu derin üzüntüyü ifade ederek, söz konusu vahşeti asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurguladı.

Sağlam, açılışını yapacakları seçim merkezinin hayırlı olmasını dileyerek, vatandaşlardan partilerinin belediye başkan adayına destek vermelerini istedi.