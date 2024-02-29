Adıyaman'da hafif ticari aracın çarptığı 2 çocuk yaralandı

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Malat'ya ya sevk edildi.

A.B. (9) ve M.K.B'ye (7), H.H. idaresindeki 02 BA 483 hafif ticari araç ile çarptı.

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