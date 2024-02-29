Adıyaman'da hafif ticari aracın çarptığı 2 çocuk yaralandı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı iki çocuk yaralandı.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı iki çocuk yaralandı.
Mahmut Nedim Ökmen Mahallesi konteyner kent girişinde yolun karşısına geçmek isteyen
A.B. (9) ve M.K.B'ye (7), H.H. idaresindeki 02 BA 483 hafif ticari araç ile çarptı.
Olay yerine gelen 112 Acli Servis ekipleri, yaralıları ambulansla Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Malat'ya ya sevk edildi.
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