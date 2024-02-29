Adıyaman'da 7 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Altınşehir İmam Hatip Ortaokulu’ndaki 7 öğrenci, dışarıdan yedikleri yemekten bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle okul idaresine başvurdu.

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