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        Adıyaman'da 7 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Adıyaman'da yemek yedikten sonra rahatsızlanan 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 16:21 Güncelleme: 29.02.2024 - 16:48
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        Adıyaman'da 7 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        Adıyaman'da yemek yedikten sonra rahatsızlanan 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

        Altınşehir İmam Hatip Ortaokulu’ndaki 7 öğrenci, dışarıdan yedikleri yemekten bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle okul idaresine başvurdu.

        İhbar üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, 7 öğrenciyi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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