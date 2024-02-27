Adıyaman'da iş yerinde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Gölebatmaz Caddesindeki bir dönerci dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangına müdahale etmek isterken yaralanan 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tevadi edildi.

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