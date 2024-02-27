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        Adıyaman'da iş yerinde çıkan yangını itfaiye söndürdü

        Adıyaman'da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, yangına müdahale etmek isteyen 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 15:22 Güncelleme: 27.02.2024 - 15:23
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        Adıyaman'da iş yerinde çıkan yangını itfaiye söndürdü
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        Adıyaman'da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, yangına müdahale etmek isteyen 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

        Gölebatmaz Caddesindeki bir dönerci dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangına müdahale etmek isterken yaralanan 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tevadi edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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