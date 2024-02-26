Adıyaman'da polis ekipleri vatandaşları bilgilendirdi

Adıyaman'da polis ekipleri esnaf ve vatandaşları çeşitli konularda uyarıp bilgilendirmede bulundu.

Altınşehir Mahallesi Gökkuşağı Caddesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret eden İl Emniyet Toplum Destekli Polis ekipleri, internet dolandırıcılığı, kadın destek uygulaması (KADES), ikamet ve işyerinden hırsızlık ve teknoloji bağımlığı konusunda uyararak el broşörleri dağıttı.

Ekipler, vatandaşları suçlardan ve suçlulardan korunabilmeleri için almaları gereken güvenlik önlemleri konusunda da bilgilendirdi.