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        Adıyaman'da üç otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde üç otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 15:43 Güncelleme: 25.02.2024 - 15:46
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        Adıyaman'da üç otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde üç otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

        E.D. yönetimindeki 02 AR 942 plakalı otomobil, Kahta Siverek kara yolu Kahta çayı mevkisinde B.Ö. idaresindeki 35 BCF 030 plakalı otomobil ve E.N.Ç. kullandığı 02 ACD 845 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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