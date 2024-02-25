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        Adıyaman'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 17:23 Güncelleme: 25.02.2024 - 17:23
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        Adıyaman'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Abdulhamit Y. 02 AEG 832 idaresindeki plakalı kamyonet, 3. Çevre yolu TOKİ yolu kavşağında Zeki I. idaresindeki 02 HY 392 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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