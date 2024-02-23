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        Adıyaman'da 8 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Adıyaman'da kek yedikten sonra rahatsızlanan 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 15:27 Güncelleme: 23.02.2024 - 15:38
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        Adıyaman'da 8 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        Adıyaman'da kek yedikten sonra rahatsızlanan 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

        Cahit Zarifoğlu İlkokulu ve Ortaokulunda bir öğrencinin evden getirdiği keki yiyen 8 öğrenci, bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle okul idaresine başvurdu.

        İhbar üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, 8 öğrenciyi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

        Velilerden Yıldız Akgüven, gazetecilere, bir öğrencinin evden getirdiği keki yiyen kendi çocuğuyla birlikte bazı öğrencilerin zehirlenme şüphesiyle hastaneye getirildiğini, kendilerinin de haber verilmesi üzerine buraya geldiklerini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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