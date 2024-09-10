Özkan çiftinin 'Altın Eller'i, Altın Portakal'da

Türkiye'de ilk yüz, çift kol ve dünyada ilk kadavradan rahim nakilleri ile tıp dünyasında devrim yaratan Prof. Dr. Özlenen Özkan ile eşi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın nakil süreçleri, Almanya'da yaşayan yönetmen Sevgi Hirschhauser tarafından belgesel film haline getirildi. Yönetmen Sevgi Hirschhauser, 2011 yılında dünyada ilk kez Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından gerçekleştirilen Derya Sert'e kadavradan rahim nakli sonrasında yaşananları, daha fazla kişiye anlatabilmek ve operasyonların önemini gösterebilmek için belgesel film yapmaya karar verdi. Prof. Dr. Ömer Özkan ve Prof. Dr. Özlenen Özkan'a ulaşan yönetmen, teklifinin kabul edilmesi üzerine uzun süren çekimlere başladı.

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47 FİLM ARASINDAN SEÇİLDİ

Yüz ve çift kol nakillerinin yanı sıra rahim nakli sonrası doğum yapan Derya Sert'in ameliyat sürecini, yaşanan zorlukları, doğum sonrasında dünyaya gelen 'Ömer Özkan' bebek ile ilgili sürecin yer aldığı belgesel, bu sene Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Film Yarışması kategorisine başvuran 47 film arasında ilk 8'e seçilerek yarışmaya hak kazandı. Tıp literatürüne 'Özkan Tekniği' olarak geçen rahim nakli ile dünyada onlarca bebeğin doğumuna yol açan Prof. Dr. Ömer Özkan ve Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın ameliyat sırasında çekilen fotoğrafları da belgeselin afişinde yer aldı.

"GENÇLERE VİZYON AÇISINDAN FAYDALI OLABİLECEK"

Rahim nakliyle ilgili daha önce de benzer teklifler geldiğini söyleyen Prof. Dr. Ömer Özkan, "Bu konu yıllardır insanların ilgisini çekti, teklifler geldi ama uzak durduk. Belgeselin yönetmeninin getirdiği teklif, ilgimi çekti. Tamamen magazinden uzak, özellikle gençlere vizyon açısından faydalı olabilecek. Dünyada ilk defa yapılan operasyonlar var. Özellikle rahim nakli konusunda birçok insanın çocuk sahibi olmasına vesile olmuş bir konu. Belki gelecekte çok daha popüler olacak bir konuda onun başlangıç belgeselinin çekilmesi açısından ilginç geldi. Belgesel, olayın nasıl geliştiği, beraber çalıştığımız insanlar, arkadaşlarımızı ana konusuna koyuyor" dedi.

"TÜRKİYE'DE BU KONUNUN ÇOK ANLAŞILABİLDİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Projenin çok keyifli olduğunu belirten Prof. Dr. Ömer Özkan, "Yıllar oldu başladığımız. Emeğimiz var, hastanın kendi sabrı var. Çok şükür olumlu sonuçlandı ve gittikçe yaygınlaşıyor. Emekleme aşamasını biraz geçti ama Türkiye'de bu konunun çok anlaşılabildiğini düşünmüyorum. Belki ona da biraz faydası olur. Bu konuyla ilgilenecek insanlara, 'bazı şeylerde nasıl cesaretli olunması gerekir, nasıl durulmaması gerekir' konularında görüş kazandıracağını düşünüyorum. Bizim açımızdan da emek harcanmış çok güzel bir proje oldu" diye konuştu.

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