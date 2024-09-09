Jose Mourinho HT SPOR'da!
Türkiye'nin yeni spor kanalı HT SPOR, yayın hayatına bomba bir röportajla 'merhaba' diyor... Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Türkiye'deki ilk özel röportajını HT SPOR'a veriyor... Ahmet Selim Kul ve Sine Çakır Heyse soracak, Jose Mourinho yanıtlayacak. Portekizli teknik adamın gündem yaratacak röportajı 10 Eylül Salı akşamı saat 21.00'de HT SPOR ekranlarında...
10 Eylül Salı akşamı izleyicilerle buluşacak olan "HT SPOR", yayın hayatına muhteşem bir giriş yapıyor. Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Türkiye'deki ilk özel röportajı için HT SPOR'u seçti. Portekizli hoca, gündemi sarsacak açıklamalarıyla HT SPOR'da olacak...
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TARİHİ RÖPORTAJ SAAT 21.00'DE
Ahmet Selim Kul ve Sine Çakır Heyse'nin Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile gerçekleştireceği özel röportaj 10 Eylül Salı akşamı saat 21.00'de HT SPOR'da.