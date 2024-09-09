Ciner Medya Grubu'nun yeni spor kanalı HT Spor, bugün yayında!

Türkiye "HT SPOR" ile bugün buluşacak, spor camiasına yepyeni bir soluk geliyor!

Bünyesinde Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT gibi birbirinden değerli markaları bulunduran Ciner Medya Grubu, yeni spor kanalı ‘HT SPOR’u sizlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyor. Bugün yayın hayatına başlamaya hazırlanan HT SPOR, spor camiasına yepyeni bir soluk getiriyor.

Kurucu Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan liderliğinde, editoryal kadrodan ekran yüzlerine kadar titizlikle şekillenmekte olan ekip, izleyicilere temiz ve tarafsız bir spor deneyimi yaşatmak için hummalı bir çalışma yürütüyor.