'Eşkıya' ve 'Her Şey Çok Güzel Olacak'a 3 günde 600 bin lira

Türk sinemasının iki fenomen filmi 1996 yapımı 'Eşkıya' ile 1998 yapımı 'Her Şey Çok Güzel Olacak', restore edildikten sonra TAFF Pictures tarafından 6 Eylül'de yeniden gösterime çıkarıldı.

'Eşkıya' Yavuz Turgul'un yönettiği, Şener Şen ile Uğur Yücel'in başrollerini paylaştığı 'Eşkıya', dönemin izleyici rekorunu kırmıştı. 'Eşkıya', yeni gösteriminde ilk 3 günde 2.846 kişi tarafından izlenerek 334.034 liralık hasılat elde etti. Ömer Vargı'nın yönettiği Cem Yılmaz ile Mazhar Alanson'un başrollerini paylaştığı 'Her şey Çok Güzel Olacak' ise 2.410 kişi tarafından izlenirken hasılatı 279.445 lira oldu.