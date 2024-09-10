Türkiye - İzlanda maçının yazar yorumları
A Milli Futbol Takımımız, Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. A Milli Takım'ın gollerini 2, 52 ve 88. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Spor yazarları, A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda karşısında aldığı galibiyeti değerlendirdi.
MEHMET AYAN: Alp kardeşimin yayının ilk 200 saniyesinde 5 kez söylediği gibi KLASİK 9 ile başlamanın huzuru vardı herkeste. Öyle ya bu hoca "santraforlu oynamayı bilmiyor muydu yahu!" İyi de başladık. 77.saniyede Benfica oyuncusu Kerem Aktüroğlu'nun golüyle öne geçtik. Kornerden yediğimiz gole kadar güçlü taraftık. Golden sonra da aynı sertlik ve kalitede olmasa da direksiyon bizdeydi. İki bekimiz (niyeyse Trabzon'da bir türlü beğenilmeyen) Eren ile Mert Müldür derinlik yaratıp, stoperlerimizi de öne taşıyıp takımı adeta 2-6-2'ye dönüştürdüler. Merkezde kalabalık, önde iyiydik. Yediğimiz gol, klasik kenar topları üstünlüklerinin göstergesi gibiydi. Çare bulamıyoruz şu kuzeylilere!
Sallanan oyunu Kerem'in 88.dakikada attığı gol ile kopardık. Maçın önemli oyuncularından ikisinin ARDA ve EREN olduğunu bildirmeden geçmeyeyim. Gün içinde içime doğmuşçasına htspor.com'da bir KEREM AKTÜRKOĞLU yazısı yazmış başlığını da ENKAZDAN BENFİCA'YA olarak atmıştım. Şimdi o yazıyı tekrar yazsam başlık "1'e 444'ten nereye" olurdu. Kripto paradan daha değerli çıktı... Yolu açık olsun...
AHMET SELİM KUL: Çok keyifli bir performans izletti milli takım bize. Montella geldiğinden beri çok iyi performans gösteriyor. 1-2 kötü maçı vardır lakin milli takımı geldiği günden beri tüm hedeflerine ulaştırdı. Kazanması gereken bütün maçları kazandı. Eksiksiz. Buna rağmen en kötü performans gösteren yerli milli takım hocasından bile fazla ve sert eleştirilerle karşılaştı. Sebeplerini herkes biliyor aslında.
Montella’yı artık rahat bırakalım. Milli takımımız gerçekten umut vaadeden işler yapıyor. Çok güzel karakterlerden oluşan mükemmel bir potansiyeli olan takıma sahibiz. Ama hala yolun henüz başında olduğumuzu unutmayalım. Yeni hocayla Galler deplasmanında biraz baskı yedik, biraz şans yardım edip puan aldık diye kelle avına çıkmayalım.
İBRAHİM YILDIZ: Takım olarak iyi bir maç çıkaran Türkiye, üstün bir oyun sergiledi. Her iki yarıda top daha çok bizdeydi. Forvette iyi işler yaptık. İkinci yarı İzlanda katı savunmadan vazgeçince boş alanları iyi değerlendirdik. Kerem’in yıldızlaştığı gecede Arda’nın yüksek performansı taraftarları heyecanlandırdı. Montella farklı kadro ile beklenenden daha güzel bir sonuç aldı. Oyun bütünlüğü, kazanma arzusu üst düzeydeydi. Büyük beğeni alan oyun sonuca da yansıdı.
TURGAY DEMİR: Böyle bir rakip karşısında maçın hemen başında Kerem'le bir gol bulduk ki, golde Umut Nayır'ın da payı az değildi. Ve sonra.. Kerem aldı sazı eline, bir döktürdü ki anlatılır gibi değil. Sol uzak köşeye bırakıp ikiledi, aşırtma yaptı, üçledi. Sağ köşeyi denedi kaleci son anda kurtardı, sol köşeyi denedi az farklı dışarı gitti. Hiç durmadı, tek kelimeyle muhteşemdi. Benfica nasıl bir oyuncu aldığını bu maçta çok daha iyi anlamış ve muhtemelen sevinç naraları atmışlardır.
ENGİN VEREL: Gecenin yıldızı Kerem'in fişi çeken golü hepimizi rahatlattı. Bu maçta herkes görevini iyi yaptı, herkesin ekstrası da vardı. Ayağınıza, yüreğinize sağlık çocuklar. Doğruların kaliteyle birleştiğinde ortaya nasıl bir zafer ve estetik çıktığını sizler de gördünüz. Size yakışan budur, devamını bekliyoruz.
LEVENT TÜZEMEN: Montella'nın 3'lü savunma ısrarından vazgeçip santforlu sisteme geçmesi İzlanda önünde Milli Takım'ın etkili oynamasını sağladı. Umut Nayir en uçta golcü olarak oynayınca İzlanda savunması rahatsız oldu. Kerem ile İrfan Can kanatlardan iyi oyunlarıyla ön plana çıktı. Özellikle üç güzel gole imza atan Benfica'lı Kerem sanki Galatasaray yönetimine "Beni çok arayacaksınız çoookkk" mesajını verdi. Kerem sadece golleriyle göz kamaştırmadı, coşkusu, çalışkanlığı, hırsı ve hiperaktif görüntüsüyle de gecenin parlayan yıldızıydı.
SERKAN AKCAN: Ballon D’or adayı bir kaptanımız ve yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülü için aday gösterilen 10 futbolcu arasında yer alan bir süperstarımız varken, tarihimizin iyi kadrolarından birine sahip olduğumuzu rahatlıkla söylenebilir. İzlanda’ya karşı geride dörtlü bir savunmayla dönen Montella’nın Kenan Yıldız’ı dışarıda bırakıp Kerem’i solda Umut Nayir’i santrforda kullanması başlangıçta oyuna pozitif yansıdı. Ama sonrasında o dominant santrforu aradık durduk. Bu maçta Benficalı Kerem Aktürkoğlu, Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu’na nazaran çok daha rahat göründü. Kerem’in mental formu kadar fiziksel formu da dikkat çekiciydi. Elbette onu destekleyen harika bir Eren Elmalı performansı izlemek sevindiriciydi. Eren de büyük fark yarattı.
UĞUR MELEKE: Montella’nın Cardiff performansı kötüydü, berbat geçen ilk yarının ardından 46’da 2-3 adam dizmeliydi kenara. Ancak İzmir’de gurur duyulacak bir oyun oynadı ulusal takımımız. Özellikle ilk bir saatte geriden çıkışlarda çok iyiydik. İki stoperimiz ve Hakan uzun metrajlı paslarla oyunun yönünü çok iyi değiştirdiler. Arda 10 numara rolünde maestro gibiydi. Tamamlayamadığımız hücumlarda topu geri kazanmada müthiştik, stoperlerimiz 60’ıncı metreye kadar çıktılar, İsmail’le beraber sayısız top kestiler. Gecenin starı Kerem üç süper gol attı, biraz şanslı olsa beş tane atabilirdi. Ancak beni en çok mutlu eden şey beklerimizin pas tercihleriydi. Mert ve Eren’in her bindirmede kör ortalar yerine yerden bilinçli pas seçimlerine bayıldım.