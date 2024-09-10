Nazan Öncel: Çocukları koruyamadık, bizi affetmesinler

21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran, dün gözyaşları içinde doğup büyüdüğü - aslında katilinin / katillerinin büyümesine izin vermediği - Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde toprağa verildi.

Narin toprağa verildi Haberi Görüntüle

Ülke genelinde büyük bir üzüntüye, bir o kadar da öfkeye neden olan Narin Güran'ın öldürülmesine ünlüler de her fırsatta tepki göstermeye devam ediyor.

Ünlüler acıyı paylaştı Haberi Görüntüle

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; o ünlülerden biri olan Nazan Öncel, verdiği konserine; "Bugün, günlerden çocuk" sözleriyle başladı.

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8 Eylül Habitat Live Festivali'nin kapanış konserini gerçekleştiren Nazan Öncel’in gündeminde Narin Güran vardı. 'İmdat' şarkısını çocuklara adayan Öncel; "Bugün günlerden Narin Güran, bugün günlerden Ceylan Önkol, bugün günlerden Ecrin bebek, bugün günlerden Müslüme Yağal, bugün günlerden Eylül Yağlıkara, bugün günlerden çocuk" dedi ve ekledi: Kucağımıza bile almaya kıyamadığımız el kadar bebelere neler yapıyorlar. Yazıklar olsun. Hiçbirini koruyamadık. Bizi affetmesinler. Bizde 'Kol kırılır yen içinde kalır” diye kötü bir deyim vardır. Günlerdir yaşanan tam da bu. Ne münasebet... Her türlü pisliği yap, sonra yen içinde kalır de. Yok öyle bir dünya.

Nazan Öncel REKLAM Narin Güran'ın öldürülmesine bir tepki de Ezgi Mola gösterdi. Bebek’te bir mekân çıkışı görüntülenen Mola, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ezgi Mola, hayatını kaybeden Narin Güran'ın ailesine ve ona zarar verenlere karşı büyük bir öfke duyduğunu ifade etti; "Narin'e bunu yapan, göz yuman herkesin Allah, belasını versin." Ezgi Mola, ayrıca Narin’in tabutunun üzerine duvak konulması yerine bir oyuncak konulması gerektiğini belirterek bu konuda şunları söyledi; "Çocuğu, gelin olarak görmeleri de berbat bir durum."