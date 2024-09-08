Ünlüler, Narin'in ölüm haberinin ardından isyan etti
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni, dere yatağında bulundu. Narin'in ölüm haberi, ülkemizi yasa boğdu. Narin'in ölüm haberinin ardından ünlüler de sosyal medyadan yayımladıkları mesajlarla, küçük çocuğu acımasızca öldürenlere sert tepkiler gösterdi
Narin'den gelen acı haber, ülkemizi yasa boğdu. 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan Narin'in cansız bedeni, 19'uncu günde bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni, Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu" dedi.
Ünlü isimlerden Narin'i acımasızca öldürenlere sert tepkiler geldi.
HÜLYA HOÇYİĞİT
Ah, Narin... Ah, güzel evladım... 19 gün sonra senden böyle haber almak çok acı. Sana bunu yapanlar, bu dünyada hesabını verecekler. Dilerim, ömür boyu huzur bulamaz ve en ağır cezayı alır sana kıyanlar.
HÜLYA AVŞAR
Çok üzgünüm. Suçlunun bulunacağı günü iple çekiyorum.
DOĞA RUTKAY KAMAL
19 gün sonra geldi haberin Narin. Her gün bu haberi bile bile beklemek ayrı, seni gülerken görememek ayrı, yine kapanmayacak bir yaranın adı oldun Narin.
DENİZ SEKİ
Sözün bittiği yerdeyiz... İnsanlığın bittiği noktadayız... O daha bir çocuk ne istediniz! Elleriniz kırılsın. Narin' in cansız bedenine ulaşıldı maalesef...
ARZU YANARDAĞ
Narin melek olmuş. Ah benim güzel yavrum, talihsiz kızım. Sana kıyanlar acıların en büyüğünü yaşasın. Yattığın yer incitmesin, adı gibi güzel melek kızım.
ŞAHAN GÖKBAKAR
Narin'e kıyanların, bu işin içinde olanların, gerçekleri gizleyenlerin, suçluları koruyanların Allah belasını versin.
AYŞEGÜL ALDİNÇ
Susan tüm köy bu cinayetten sorumlu. Bu aşağılık cinayeti gerçekleştirenler, azmettirenler en ağır cezayı almadan vicdanlarımızda açılan yara kapanmayacak. Ruhunun huzur bulması için duacıyız. Seni ve diğer canım çocukları korumaya gücümüz yetmediği için affet bizi Narin. Çok ama çok üzgünüm.
HADİSE
Ah Narin... Ne yaptılar sana? Günlerdir senden gelecek iyi bir haber bekliyorduk. Sana kim kıydıysa en ağır cezayı alacak.
EBRU GÜNDEŞ
Aynı evrende yaşamamalı cellatlar ve çocuklar; ya ölmeli cellatlar ya da hiç doğmamalı çocuklar. Ernesto Che Guevara
ASLI TANDOĞAN
Ah melek kız... Senin fotoğrafının üzerine kötü söz söylemek istemiyorum ama nefessiz kaldık. Sana bunu yapanlara şu cihanda verilecek ceza yetmez.
İBRAHİM TATLISES
İdam geri gelsin!
ZEYNEP TUĞÇE BAYAT
Çok üzgünüz ve öfkeli.
DENİZ BARUT
Bütün köyü tutuklayın! Bütün köyü! Bütün köyü! Bırak öldürmeyi, susmak ne demek öğrensinler! Siz bütün köyü tutuklayın bakın paçasına b.k değince nasıl geliyor insanlığı aklına! Bütün köyü tutuklayın
TARKAN
Alt tarafı bir çiçek koklayıp, bir hayvan sahiplenip, birkaç insan tanıyıp, sevip gidecektik bu dünyadan. Nasıl kötü bir zamana denk geldi ömrümüz...
Vicdansızların, sapıkların, katillerin, nefretin, cehaletin ortasına düştük. Narin çok üzgünüm.
ENGİN ALTAN DÜZYATAN
Yazıklar olsun böyle insanlığa...