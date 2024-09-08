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        Haberler Magazin Ünlüler, Narin'in ölüm haberinin ardından isyan etti

        Ünlüler, Narin'in ölüm haberinin ardından isyan etti

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni, dere yatağında bulundu. Narin'in ölüm haberi, ülkemizi yasa boğdu. Narin'in ölüm haberinin ardından ünlüler de sosyal medyadan yayımladıkları mesajlarla, küçük çocuğu acımasızca öldürenlere sert tepkiler gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2024 - 15:16 Güncelleme: 08.09.2024 - 19:21
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        1

        Narin'den gelen acı haber, ülkemizi yasa boğdu. 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan Narin'in cansız bedeni, 19'uncu günde bulundu.

        2

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni, Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu" dedi.

        Ünlü isimlerden Narin'i acımasızca öldürenlere sert tepkiler geldi.

        3

        HÜLYA HOÇYİĞİT
        Ah, Narin... Ah, güzel evladım... 19 gün sonra senden böyle haber almak çok acı. Sana bunu yapanlar, bu dünyada hesabını verecekler. Dilerim, ömür boyu huzur bulamaz ve en ağır cezayı alır sana kıyanlar.

        4

        HÜLYA AVŞAR
        Çok üzgünüm. Suçlunun bulunacağı günü iple çekiyorum.

        5

        DOĞA RUTKAY KAMAL

        19 gün sonra geldi haberin Narin. Her gün bu haberi bile bile beklemek ayrı, seni gülerken görememek ayrı, yine kapanmayacak bir yaranın adı oldun Narin.

        6

        DENİZ SEKİ

        Sözün bittiği yerdeyiz... İnsanlığın bittiği noktadayız... O daha bir çocuk ne istediniz! Elleriniz kırılsın. Narin' in cansız bedenine ulaşıldı maalesef...

        7

        ARZU YANARDAĞ

        Narin melek olmuş. Ah benim güzel yavrum, talihsiz kızım. Sana kıyanlar acıların en büyüğünü yaşasın. Yattığın yer incitmesin, adı gibi güzel melek kızım.

        8

        ŞAHAN GÖKBAKAR

        Narin'e kıyanların, bu işin içinde olanların, gerçekleri gizleyenlerin, suçluları koruyanların Allah belasını versin.

        9

        AYŞEGÜL ALDİNÇ

        Susan tüm köy bu cinayetten sorumlu. Bu aşağılık cinayeti gerçekleştirenler, azmettirenler en ağır cezayı almadan vicdanlarımızda açılan yara kapanmayacak. Ruhunun huzur bulması için duacıyız. Seni ve diğer canım çocukları korumaya gücümüz yetmediği için affet bizi Narin. Çok ama çok üzgünüm.

        10

        HADİSE

        Ah Narin... Ne yaptılar sana? Günlerdir senden gelecek iyi bir haber bekliyorduk. Sana kim kıydıysa en ağır cezayı alacak.

        11

        EBRU GÜNDEŞ
        Aynı evrende yaşamamalı cellatlar ve çocuklar; ya ölmeli cellatlar ya da hiç doğmamalı çocuklar. Ernesto Che Guevara

        12

        ASLI TANDOĞAN

        Ah melek kız... Senin fotoğrafının üzerine kötü söz söylemek istemiyorum ama nefessiz kaldık. Sana bunu yapanlara şu cihanda verilecek ceza yetmez.

        13

        İBRAHİM TATLISES

        İdam geri gelsin!

        14

        ZEYNEP TUĞÇE BAYAT

        Çok üzgünüz ve öfkeli.

        15

        DENİZ BARUT

        Bütün köyü tutuklayın! Bütün köyü! Bütün köyü! Bırak öldürmeyi, susmak ne demek öğrensinler! Siz bütün köyü tutuklayın bakın paçasına b.k değince nasıl geliyor insanlığı aklına! Bütün köyü tutuklayın

        16

        TARKAN

        Alt tarafı bir çiçek koklayıp, bir hayvan sahiplenip, birkaç insan tanıyıp, sevip gidecektik bu dünyadan. Nasıl kötü bir zamana denk geldi ömrümüz...
        Vicdansızların, sapıkların, katillerin, nefretin, cehaletin ortasına düştük. Narin çok üzgünüm.

        17

        ENGİN ALTAN DÜZYATAN

        Yazıklar olsun böyle insanlığa...

        #narin
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