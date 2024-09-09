Etkinlikte tanıtılan ürünler arasında iPhone 16, iPhone 16 Pro ve yeni AirPods ve Apple Watch modelleri bulunuyor. iPhone 16 serisi yeni A18 çip seti, geliştirilmiş kamera özellikleri ve daha büyük ekranlarla geliyor. Bunun yanı sıra, yeni AirPods’ların daha iyi kablosuz ses teknolojisi sunacak.

APPLE WATCH SERIES 10 GÖRÜCÜYE ÇIKTI REKLAM Apple, bugün düzenlediği etkinlikte Apple Watch Series 10’u tanıttı. Bu yeni model, daha ince bir tasarıma ve daha büyük ekranlara sahip. Apple Watch Series 10, geniş açılı OLED ekranıyla dikkat çekiyor ve bu sayede mesajlar, e-postalar gibi uygulamalarda ekstra bir metin satırı görüntülenebiliyor. Ayrıca, bu modelin 10. yıl dönümüne özel olarak tasarlandığı belirtiliyor. Apple Watch Series 10, alüminyum ve paslanmaz çelik seçenekleriyle sunulacak ve fiyatlandırma, önceki modellerle benzer olacak. Yeni özellikler arasında gelişmiş sağlık izleme sensörleri, daha uzun pil ömrü ve watchOS 11 ile gelen yeni yazılım özellikleri bulunuyor.

İŞTE YENİ WATCH 10'UN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ... Gelişmiş Sağlık İzleme: Yeni model, kan oksijen seviyesini ölçme, EKG çekme ve uyku takibi gibi özellikleri daha da geliştiriyor. Ayrıca, stres seviyelerini izleyebilen yeni bir sensör de bulunuyor.

Performans ve Pil Ömrü: Apple Watch Series 10, daha güçlü bir işlemciye sahip ve bu sayede uygulamalar daha hızlı çalışıyor. Pil ömrü ise önceki modellere göre %20 oranında artırılmış durumda.

Kişiselleştirme: Yeni kayış seçenekleri ve saat yüzleri ile kullanıcılar saatlerini daha kişisel hale getirebilecekler. Özellikle, 10. yıl dönümüne özel sınırlı sayıda üretilen kayışlar büyük ilgi görüyor.

Bağlantı Özellikleri: Apple Watch Series 10, 5G desteği ile geliyor ve bu sayede daha hızlı internet bağlantısı sunuyor. Ayrıca, yeni Bluetooth 5.3 teknolojisi ile daha stabil ve hızlı bağlantılar mümkün.

Dayanıklılık: Yeni model, suya ve toza karşı daha dayanıklı hale getirilmiş. Bu sayede, spor yaparken veya zorlu koşullarda kullanımı daha güvenli.

APPLE, AIRPODS 4'Ü TANITTI Apple, bugün düzenlediği etkinlikte merakla beklenen AirPods 4’ü tanıttı. Yeni model, hem tasarım hem de teknik özellikler açısından önemli yenilikler sunuyor. YENİ TASARIM VE ERGONOMİ AirPods 4, daha ergonomik ve konforlu bir tasarıma sahip. Apple, “binlerce kulağı” analiz ederek bu yeni tasarımı oluşturdu. Bu sayede, kulaklıklar uzun süreli kullanımlarda bile rahatlık sağlıyor. H2 ÇİPİ İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ PERFORMANS Yeni AirPods, H2 çipi ile güçlendirilmiş. Bu çip, ses kalitesini ve çağrı performansını önemli ölçüde artırıyor. Kullanıcılar, daha net ve kaliteli bir ses deneyimi yaşayacaklar. AKTİF GÜRÜLTÜ ENGELLEME AirPods 4, aktif gürültü engelleme özelliği ile geliyor. Bu özellik, dış sesleri daha etkili bir şekilde engelleyerek daha iyi bir dinleme deneyimi sunuyor. Özellikle kalabalık ortamlarda bu özellik büyük bir avantaj sağlıyor. Yeni model, aynı zmaanda USB-C bağlantı noktasına sahip. Bu, şarj ve veri transferi için daha hızlı ve daha uyumlu bir çözüm sunuyor. Apple, bu adımla kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Şarj kutusu, U1 çipi sayesinde tam konum takibi yapabiliyor. Ayrıca, şarj kutusuna entegre hoparlör sayesinde kaybolan AirPods’u bulmak daha kolay hale geliyor. Bu özellik, kullanıcıların kulaklıklarını kaybetme endişesini azaltıyor. İKİ FARKLI MODEL Apple, AirPods 4’ün iki farklı versiyonunu sunuyor. Biri daha uygun fiyatlı ve daha az özellikli, diğeri ise daha pahalı ve daha fazla özellik sunan bir model olacak. Bu sayede, farklı bütçelere hitap eden seçenekler sunulmuş olacak. Apple’ın yeni AirPods 4 modeli, kullanıcıların beklentilerini karşılayacak gibi görünüyor. Yeni özellikler ve geliştirmeler, AirPods 4’ü piyasadaki en iddialı kablosuz kulaklıklardan biri haline getiriyor.

iPHONE 16 SERİSİ TANITILDI İŞTE YENİLİKLER VE ÖZELLİKLER Apple, teknoloji dünyasının merakla beklediği iPhone 16 serisini “It’s Glowtime” etkinliğinde tanıttı. Yeni iPhone 16, yenilikçi özellikleri ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Apple’ın CEO’su Tim Cook, etkinlikte yaptığı konuşmada, iPhone 16’nın kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyacağını belirtti. Yeni model, “Apple Intelligence” adı verilen yeni nesil yapay zeka özellikleriyle dikkat çekiyor. Cihazın ekranı, %50 daha güçlü bir seramik ekranla korunuyor ve “havacılık sınıfı” alüminyumdan yapılmış. Ayrıca, yeni kamera sistemi ve geliştirilmiş pil ömrü gibi özellikler de mevcut. Ekran ve Tasarım iPhone 16, 6.1 inç Super Retina XDR ekran ile geliyor. Bu ekran, daha canlı renkler ve daha yüksek parlaklık sunarak kullanıcıların görsel deneyimini zenginleştiriyor. Ayrıca, yeni tasarımıyla daha ince çerçeveler ve dayanıklı seramik kalkan teknolojisi sunuyor. Kamera Sistemi Yeni iPhone 16’nın kamera sistemi, 48 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamera ile donatılmış. Bu kameralar, düşük ışık performansını artırırken, yapay zeka destekli fotoğrafçılık özellikleri ile de dikkat çekiyor. Gece modu, portre modu ve yeni sinematik mod gibi özellikler, kullanıcıların profesyonel kalitede fotoğraflar ve videolar çekmesini sağlıyor. Ana Kamera (Geniş Açılı): 48 MP Sony IMX903 sensör, 1/1.14" sensör boyutu, f/1.78 diyafram açıklığı, 24mm lens eşdeğeri ve optik görüntü sabitleme (OIS) özelliklerine sahip.

Ultra Geniş Açılı Kamera: 48 MP, 1/2.6" sensör boyutu, 0.7um piksel boyutu, f/2.2 diyafram açıklığı ve 13mm lens eşdeğeri

Telefoto Kamera (iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max): 5X optik zoom, 12 MP, 1/3.06" sensör boyutu, 1.12um piksel boyutu, f/2.2 diyafram açıklığı, 120mm lens eşdeğeri ve OIS. iPhone 16 Pro'nun şu anda Pro Max modellerine özel olan 5x periskop kamera lensine sahip olacağı bildirildi. iPhone 16 Pro ve Pro Max sadece aynı kamera sistemini paylaşmakla kalmayacak, aynı zamanda ilk kez 120 fps'de 4K videolar çekebileceği öne sürüldü. Bu özellik iPhone 15 Pro modellerinde 4K'da 60 fps ile sınırlı. Üstelik harici depolama alanına bağlandığında iPhone 16 Pro ve Pro Max 120 fps'de ProRes 4K çekim yapabilecek. Apple'ın ayrıca "QuickTake" özelliğini 1080p'den 4K'ya yükseltmesi bekleniyor. PERFORMANS VE İŞLEMCİ iPhone 16, Apple’ın en yeni A18 Bionic çipi ile güçlendirilmiş. Bu çip, daha hızlı performans ve enerji verimliliği sağlıyor. Oyunlar, uygulamalar ve çoklu görevler, bu yeni işlemci sayesinde daha akıcı ve hızlı bir şekilde çalışıyor. DEPOLAMA SEÇENEKLERİ iPhone 16, 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri ile geliyor. Kullanıcılar, ihtiyaçlarına göre farklı depolama kapasiteleri arasından seçim yapabiliyor. YAPAY ZEKA VE SİRİ Apple, iPhone 16’da yapay zeka özelliklerine büyük önem vermiş. Siri, OpenAI’ın ChatGPT teknolojisi ile entegre edilerek daha akıllı ve kullanıcı dostu hale getirilmiş. Siri, artık daha doğal ve akıcı bir şekilde kullanıcılarla etkileşim kurabiliyor. Yeni tanıtılanlar arasında yer alan yeni işletim sistemi iOS 18 ise, geliştirilmiş gizlilik ayarları, yeni widget’lar ve daha iyi yapay zeka yetenekleri gibi birçok yeni özellik içeriyor.