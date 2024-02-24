Adıyaman'da Berat Kandili dolayısıyla kandil simidi dağıtıldı

Adıyaman'da Berat Kandili dolayısıyla etkinlik düzenlendi, dualar edildi.

Yenipınar Camisi'nde düzenlenen etkinlikte, öğle namazı sonrası mevlit okutuldu, dualar edildi.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri, cami bahçesinde vatandaşlara limonata ile kandil simidi dağıttı.

Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, gazetecilere Berat Kandili'nin öneminden bahsetti.

Camide cemaatle birlikte hatim duası yaptıklarını anlatan Palalı, "Kandil nedeniyle bugün Adıyaman'dayız. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak geçmişten bu yana gelenek ve görenekleri yaşatmamız adına bugün hatim duası ve Mevlidi Şerif programı düzenlendik. Kandil simidi ve şerbet dağıtımında bulunuyoruz. Yaklaşık bin kişiye ikramımız oldu." dedi.