Adıyaman'da dolu ve sağanak etkili oldu

Bazı vatandaşlar, doludan zarar görmemesi için araçlarının üzerini bezle kapattı.

Kentte öğleden sonra başlayan dolu, bir süre sonra sağanağa dönüştü. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.