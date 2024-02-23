Adıyaman'da dolu ve sağanak etkili oldu
Adıyaman'da dolu ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Adıyaman'da dolu ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte öğleden sonra başlayan dolu, bir süre sonra sağanağa dönüştü. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Dolu nedeniyle araçların üzeri beyaza büründü.
Bazı vatandaşlar, doludan zarar görmemesi için araçlarının üzerini bezle kapattı.
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