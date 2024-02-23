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        Adıyaman'da dolu ve sağanak etkili oldu

        Adıyaman'da dolu ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 13:28 Güncelleme: 23.02.2024 - 13:28
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        Adıyaman'da dolu ve sağanak etkili oldu
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        Adıyaman'da dolu ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte öğleden sonra başlayan dolu, bir süre sonra sağanağa dönüştü. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

        Dolu nedeniyle araçların üzeri beyaza büründü.

        Bazı vatandaşlar, doludan zarar görmemesi için araçlarının üzerini bezle kapattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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