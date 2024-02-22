Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Ekipler, bu kapsamda durdurduğu bir araçta, 80 gram esrar, 190 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

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