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        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 10:37 Güncelleme: 21.02.2024 - 10:48
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        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında durumundan şüphelendiği aracı durdurdu.

        Ekipler araçta yaptıkları aramada, 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan A.A. ile N.G. sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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