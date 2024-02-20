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        Eşi ile 10 yakınını kaybeden depremzede, konteyner kentte çalışıp, kızları ile yaşama tutunuyor

        KAHRAMANMARAŞmerkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da evi yıkılan, 19 yıllık eşini, kardeşini ve 9 yakınını kaybeden Kamber Ruşen (46), 2 kızı ile konteyner kentte hayata tutunuyor. Konteyner kentte temizlik ve ulaşım işleri ile ilgilenen Ruşen, "Burada toplum yararına işe başladım. Burada vatandaşlara yardımcı oluyorum ve çok güzel geçiyor. Hayat zor mu, zor. Ama her şeye rağmen hayat yaşamaya değer" dedi. Adıyaman'da oturan Kamber Ruşen, 6 Şubat depremlerinde 19 yıllık eşi Elif'i, kardeşini ve 9 yakınını kaybetti. Evi de yıkılan Ruşen, şimdi 2 kızı ile konteyner kentte yaşam mücadelesi veriyor. Deprem felaketinden sonra kentte ayrılmayıp, memleketinde yaşama tutunan ve konteyner kentte temizlik ve ulaşım işleri ile ilgilenen Kamber Ruşen, "Hayat zor mu, zor. Ama her şeye rağmen hayat yaşamaya değer. Gelen yardımlardan dolayı devletimizden Allah razı olsun. Bunun için ayakta kalacağız. Önceliğimiz tekrardan buraları ayağa kaldırıp, tekrardan yeni bir Adıyaman'ı oluşturmak istiyoruz" dedi. 'O GECE SABAH OLMADI' 6 Şubat günü yaşadıklarını da anlatan Ruşen, "Kardeşim ile mobilya dükkanımda çalışıyorduk. O gece deprem olunca, her yer bin anda yıkıldı. Herkes bir tarafta kaldı. Kızlarım kurtuldu, eşim Elif Ruşen'i ise kaybettik. Kardeşim de vefat etti. Burada toplum yararına işe başladım. Burada vatandaşlara yardımcı oluyorum ve çok güzel geçiyor. Zor da olsa bir şekilde 2 kızımla arkadaşlarımın yardımı ile üstesinden geliyorum. Deprem günü gerçekten zor bir gündü. Özellikle o gece sabah olmadı. Sabah olunca hiçbir şeyin kalmadığını gördük. Bunları psikolojik destekler ile atlatıyorum" diye konuştu. 'HATIRLAMAK BİLE İSTEMİYORUM' Zorlu süreçte destek aldıklarını belirten Ruşen, "Deprem gününü hatırlamak bile istemiyorum. Kardeşimin oturduğu ev 10 katlı, benim oturduğum 4 katlı binaydı. İkisi de yıkıldı. Bazı şeyler yerinde yapılmıyor. Devletimizin önlemini alması lazım. Bir daha bunlara yaşamayalım. Deprem öldürmez ve bina öldürür. Keşke o binaları, bugünleri düşünerek yapmış olsaydık. Ama yapamadık, hazırlıksız yakaladık. Bunun acısını da çekiyoruz. Kızımın biri 18 yaşında, dershaneye gidiyor. 12 yaşındaki kızım ise hafta sonu dershaneye gidiyor. İkisi de okuyup, vatandaşlarımıza hizmet etmek istiyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 11:38 Güncelleme: 20.02.2024 - 11:42
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        Eşi ile 10 yakınını kaybeden depremzede, konteyner kentte çalışıp, kızları ile yaşama tutunuyor
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        KAHRAMANMARAŞmerkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da evi yıkılan, 19 yıllık eşini, kardeşini ve 9 yakınını kaybeden Kamber Ruşen (46), 2 kızı ile konteyner kentte hayata tutunuyor. Konteyner kentte temizlik ve ulaşım işleri ile ilgilenen Ruşen, "Burada toplum yararına işe başladım. Burada vatandaşlara yardımcı oluyorum ve çok güzel geçiyor. Hayat zor mu, zor. Ama her şeye rağmen hayat yaşamaya değer" dedi. Adıyaman'da oturan Kamber Ruşen, 6 Şubat depremlerinde 19 yıllık eşi Elif'i, kardeşini ve 9 yakınını kaybetti. Evi de yıkılan Ruşen, şimdi 2 kızı ile konteyner kentte yaşam mücadelesi veriyor. Deprem felaketinden sonra kentte ayrılmayıp, memleketinde yaşama tutunan ve konteyner kentte temizlik ve ulaşım işleri ile ilgilenen Kamber Ruşen, "Hayat zor mu, zor. Ama her şeye rağmen hayat yaşamaya değer. Gelen yardımlardan dolayı devletimizden Allah razı olsun. Bunun için ayakta kalacağız. Önceliğimiz tekrardan buraları ayağa kaldırıp, tekrardan yeni bir Adıyaman'ı oluşturmak istiyoruz" dedi. 'O GECE SABAH OLMADI' 6 Şubat günü yaşadıklarını da anlatan Ruşen, "Kardeşim ile mobilya dükkanımda çalışıyorduk. O gece deprem olunca, her yer bin anda yıkıldı. Herkes bir tarafta kaldı. Kızlarım kurtuldu, eşim Elif Ruşen'i ise kaybettik. Kardeşim de vefat etti. Burada toplum yararına işe başladım. Burada vatandaşlara yardımcı oluyorum ve çok güzel geçiyor. Zor da olsa bir şekilde 2 kızımla arkadaşlarımın yardımı ile üstesinden geliyorum. Deprem günü gerçekten zor bir gündü. Özellikle o gece sabah olmadı. Sabah olunca hiçbir şeyin kalmadığını gördük. Bunları psikolojik destekler ile atlatıyorum" diye konuştu. 'HATIRLAMAK BİLE İSTEMİYORUM' Zorlu süreçte destek aldıklarını belirten Ruşen, "Deprem gününü hatırlamak bile istemiyorum. Kardeşimin oturduğu ev 10 katlı, benim oturduğum 4 katlı binaydı. İkisi de yıkıldı. Bazı şeyler yerinde yapılmıyor. Devletimizin önlemini alması lazım. Bir daha bunlara yaşamayalım. Deprem öldürmez ve bina öldürür. Keşke o binaları, bugünleri düşünerek yapmış olsaydık. Ama yapamadık, hazırlıksız yakaladık. Bunun acısını da çekiyoruz. Kızımın biri 18 yaşında, dershaneye gidiyor. 12 yaşındaki kızım ise hafta sonu dershaneye gidiyor. İkisi de okuyup, vatandaşlarımıza hizmet etmek istiyor" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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