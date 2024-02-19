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        Adıyaman'daki trafik kazasında ölen polis memuru için tören düzenlendi

        Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Furkan Erkuş'un naaşı düzenlenen törenin ardından memleketi Elazığ'a uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 14:06 Güncelleme: 19.02.2024 - 14:19
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        Adıyaman'daki trafik kazasında ölen polis memuru için tören düzenlendi
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        Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Furkan Erkuş'un naaşı düzenlenen törenin ardından memleketi Elazığ'a uğurlandı.

        Erkuş'un Türk Bayrağına sarılı naaşı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

        Yaşamını yitiren Erkuş için Özel Harekat Bahçesinde tören düzenlendi.

        Törene, Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, Başsavcı Gökhan Şahin, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Erkuş'un yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

        Yapılan duanın ardından Erkuş'un naaşı memleketi Elazığ'a gönderildi.

        Dün Erkuş'un kullandığı 01 AGA 962 plakalı otomobil, Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda şarampole devrilmiş, kazada Erkuş olay yerinde hayatını kaybetmişti. Aynı otomobilde bulunan polis memuru polis memuru Güven Karaçur Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

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