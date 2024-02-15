Adıyaman'da terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen İ.K. gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Zanlının önceki dönem Yeşil Sol Parti'den Adıyaman milletvekili adayı olduğu öğrenildi.
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