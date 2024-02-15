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        Adıyaman'da terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı

        Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 15:00 Güncelleme: 15.02.2024 - 15:06
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        Adıyaman'da terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı
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        Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen İ.K. gözaltına alındı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Zanlının önceki dönem Yeşil Sol Parti'den Adıyaman milletvekili adayı olduğu öğrenildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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