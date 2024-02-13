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        Adıyaman'da "Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi" sürüyor

        Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünce hayata geçirilen "Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında öğrenciler suç ve suçlularla mücadele hakkında bilgilendiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 14:13 Güncelleme: 13.02.2024 - 14:16
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        Adıyaman'da "Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi" sürüyor
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        Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünce hayata geçirilen "Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında öğrenciler suç ve suçlularla mücadele hakkında bilgilendiriliyor.

        Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Bürosundan Mulla Karakuş, Kahta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle buluştu. Proje kapsamında yasadışı faaliyet yürüten zararlı oluşum ve alışkanlıkların gençleri nasıl hedef aldığı, bunlardan kurtulma yöntemleri hakkında bilgilendirildi.

        Karakuş, yaptığı konuşmada, öğrencilerle güçlü bağ kurarak ülke bütünlüğünün korunmasını hedeflediklerini söyledi.

        Her türlü örgütün yeni eleman temin etmesinin engellenmesine yönelik farklı çalışmalar içerisinde yer aldıklarını anlatan Karakuş, proje kapsamında yaklaşık 18 bin öğrenciye bilgilendirme yapıldığını, yılı sonuna kadar 50 bin öğrenciye ulaşılmasının hedeflendiğini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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