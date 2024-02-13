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        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Adıyaman'da İsias Otel'in enkazında incelemede bulundu

        KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 6 Şubat'ta meydana gelen depremde yıkılan ve KKTC'den gelen 35 voleybolcunun da aralarında olduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'daki İsias Otel enkazında incelemelerde bulundu. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 18:55 Güncelleme: 13.02.2024 - 19:00
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        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Adıyaman'da İsias Otel'in enkazında incelemede bulundu
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        KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 6 Şubat'ta meydana gelen depremde yıkılan ve KKTC'den gelen 35 voleybolcunun da aralarında olduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'daki İsias Otel enkazında incelemelerde bulundu. 

        Temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilk olarak Adıyaman Valisi Osman Varol'u ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar daha sonra 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve Kıbrıs'tan gelen sporcuların da hayatını kaybettiği İsias Otel enkaz alanını dolaştı. Burada inceleme yapan ve depremde hayatını kaybedenler için dua eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, depremde hayatını kaybedenlerin acısını hala yaşadıklarını ifade etti.

        'KIBRIS TÜRKLERİ DE BURADA HAYATLARINI KAYBETTİ'

        Deprem felaketinin ardından Kıbrıs'tan arama kurtarma ekiplerinin Türkiye'ye geldiğini hatırlatan Ersin Tatar, "Ekiplerimiz burada 1 hafta boyunca enkaz altından canlarımızı kurtarmak için olağanüstü bir gayret ve çaba gösterdi ama netice alamadık ve enkazdan çıkarılan canlarımızı KKTC'ye götürüp defnettik. Dolayısıyla Adıyaman ile KKTC arasında oluşan bu bağlar, ilişkiler her zaman daim olacaktır. Burada tüm Adıyaman halkına bir kez daha sabırlar diliyorum, hayatlarını kaybedenleri bir kez daha rahmetle anıyorum. Acımız büyüktür, acımız milletindir. Kıbrıs Türkleri de burada hayatlarını kaybettiler ama Türk milletine ve buralarda yaşayan insanlarımıza bir kez daha sabırlar diliyorum. Bu acımız bir bakıma yüreklerimizi dağlayarak bizleri daha da yakınlaştırmıştır. Şu anda bir yargı süreci var ve bizler de süreci takip ediyoruz.  Adaletin yerini bulabilmesi için elbette bağımsız Türk yargısı mutlak suretle gereğini yapacaktır. Bağımsız Türk yargısına olan güvenimizi bir kez daha buradan ifade ediyorum" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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