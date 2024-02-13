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        Beyin kanaması geçiren uzman çavuş, şehit oldu

        ADIYAMAN´da görev yaptığı birliğinde beyin kanaması geçiren Uzman Çavuş Ahmet Tugay, şehit oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 13:00 Güncelleme: 13.02.2024 - 13:05
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        Beyin kanaması geçiren uzman çavuş, şehit oldu
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        ADIYAMAN´da görev yaptığı birliğinde beyin kanaması geçiren Uzman Çavuş Ahmet Tugay, şehit oldu.

        İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tugay, birliğindeki toplantı salonunun çatısına elektrik kablosu çekerken düştü. Silah arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Uzman Çavuş Ahmet Tugay, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Tugay, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

        Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tugay´ın cenazesi, Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı´nda düzenlenecek törenin ardından memleketi Karaman'a uğurlanacak.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Adıyaman - Mahir ALAN

        2024-02-13 12:59:38

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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