Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat: İlk işimiz bu şehri ayağa kaldırmak

        AKParti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat, depremin simgesi haline gelen saat kulesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Konteyner kent ziyaretinde de bulunan Polat, "Depremin simgesi olan saat kulesindeyiz. 31 Mart'tan sonra belediye başkanlığı bize nasip olursa ilk işimiz bu şehri ayağı kaldırmak. Ayağı kaldırmaktan kastımızda insanları depreme dayanıklı kalıcı konutlara yerleştirmektir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 09:28 Güncelleme: 13.02.2024 - 09:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat: İlk işimiz bu şehri ayağa kaldırmak
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKParti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat, depremin simgesi haline gelen saat kulesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Konteyner kent ziyaretinde de bulunan Polat, "Depremin simgesi olan saat kulesindeyiz. 31 Mart'tan sonra belediye başkanlığı bize nasip olursa ilk işimiz bu şehri ayağı kaldırmak. Ayağı kaldırmaktan kastımızda insanları depreme dayanıklı kalıcı konutlara yerleştirmektir" dedi.

        Seçim çalışmaları kapsamında konteyner kent, kalıcı konut alanı ve 6 Şubat depreminin simgesi haline gelen saat kulesinde ziyaretlerde bulunan AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat´a AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve parti yönetimi eşlik etti.

        Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat, konteyner kent ziyaretinde depremzedelerin talep ve sorunlarını dinledi. Konteyner kentte açıklamalarda bulunan Polat, "6 Şubat depreminin yıl dönümü sonrası esnaf ziyaretlerimiz, konteyner ziyaretlerimiz, STK ziyaretleri kapsamında çalışmalarımıza başladık. Bugün yine konteyner kenti ziyaret ediyoruz. Halkımızın dualarını istiyoruz, selam veriyoruz. Çok sıcak ilgilerini görüyoruz. Teşekkür ediyorum. Bir vatandaşımız ısrarla davet etti. Hafta sonu olması nedeniyle girmek istemedik ama çok ısrar edince misafir olduk, sohbet ettik. Vatandaşlarımızın talebi kalıcı konutlara yerleşmek" ifadelerini kullandı.

        Kalıcı konut alanı ziyareti esnasında da açıklamalarda bulunan Polat, "Cumhurbaşkanımızın gelişinde 2798 konut teslim edildi. Bulunduğumuz bölgeler ise inşallah mart ayı sonuna yetişecektir.

         Burayı ziyaret ettik, arkadaşlardan da bilgi aldık. Allah devletimize zeval vermesin. Çalışmalardan ötürü arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Çok hızlı ve sağlam çalışıyorlar. İnşallah en kısa sürede burayı vatandaşlarımıza teslim etmek suretiyle bakanlarımızın veya valiliğimizin gözetiminde kura çekilecek ve teslimleri yapılacak" diye konuştu.

        BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ İNSANLARIMIZI DEPREME DAYANIKLI KALICI KONUTLARA YERLEŞTİRMEK VE ŞEHRİMİZİ HIZLICA YENİDEN İNŞAA ETMEKTİR.

        Bölgedeki insanların ilk ve öncelikli taleplerinin kalıcı konutlara yerleşmek olduğunu vurgulayan Ziya Polat, "Depremin simgesi olan saat kulesindeyiz. Saat 04.17'ye sabit durmuş. 6 Şubat'ın yıl dönümünde de buradaydık. Tekrardan 6 Şubat'ta vefat eden canlarımıza, insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 31 Mart'tan sonra belediye başkanlığı bize nasip olursa ilk işimiz bu şehri ayağı kaldırmak. Altyapı ve üstyapı çalışmalarının bir an önce bitirilmesini hedefliyoruz. Bugüne kadar yüzde 60´ın üzerinde bir yıkım gerçekleşti.´´ İnşallah peyderpeyi tüm eksiklerimiz hızlıca giderilecek ve biz 31 Mart´ta seçildiğimizde de Devletimizin konut programına ek olarak Belediye imkanlarıyla da vatandaşımıza destek olacağız´´ diye konuştu.

        DHA-Politika - Türkiye-Adıyaman - DHA

        2024-02-13 09:28:03

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        Sel tehlikesi!
        Sel tehlikesi!
        Çetelerle mücadele için tüm cezaevlerinde acil durum!
        Çetelerle mücadele için tüm cezaevlerinde acil durum!
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        New York metrosunda silahlı çatışma!
        New York metrosunda silahlı çatışma!
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı!
        Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı!
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Santos açıkladı: Takıma dönecek!
        Santos açıkladı: Takıma dönecek!
        Dünyada 60 milyon kişinin epilepsisi var! Epileptik bireylere bu meslekler önerilmiyor
        Dünyada 60 milyon kişinin epilepsisi var! Epileptik bireylere bu meslekler önerilmiyor
        Ağaca kravatlarla bağlanmış cansız beden bulundu!
        Ağaca kravatlarla bağlanmış cansız beden bulundu!
        "Icardi'den çok Galatasaray'ı temsil ediyorum"
        "Icardi'den çok Galatasaray'ı temsil ediyorum"
        Biden: Çok fazla masum Filistinli sivil öldürüldü
        Biden: Çok fazla masum Filistinli sivil öldürüldü
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        Taksiciye yumruklu saldırıda sıcak gelişme!
        Taksiciye yumruklu saldırıda sıcak gelişme!
        Cansu ve Gamze'den altın madalya!
        Cansu ve Gamze'den altın madalya!
        "Artık Santos devreye girmeli"
        "Artık Santos devreye girmeli"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da trafik kazasına 2 kişi yaralandı
        Adıyaman'da trafik kazasına 2 kişi yaralandı
        Adıyaman'da asayiş uygulamalarında 2'si hükümlü 16 kişi yakalandı
        Adıyaman'da asayiş uygulamalarında 2'si hükümlü 16 kişi yakalandı
        Adıyaman'da yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Adıyaman'da yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Adıyaman'da yollar asfaltlanıyor
        Adıyaman'da yollar asfaltlanıyor
        Adıyaman'da 10 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da 10 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da TYP personeline hijyen eğitimi verildi
        Adıyaman'da TYP personeline hijyen eğitimi verildi