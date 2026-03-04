Canlı
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Haberleri

        Adıyaman'da sosyal medyada suç içerikli paylaşım yapan 11 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşım yapanlara yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 16:12 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden suç içerikli paylaşımlar yapanların tespiti ve sanal ortamda işlenen suçların önlenmesi amacıyla çalışma yürüttü.

        Belirlenen 9 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sosyal medya hesaplarından suç içerikli paylaşımlar yapan 11 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 5 av tüfeği ve 204 mermi ele geçirildi.

        Öte yandan, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 46 bin 392 lira idari para cezası uygulanarak, sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu.

